Mateusz Murański nie żyje. Był też aktorem. Film z jego udziałem nominowano do Oscara

Jeden z najpopularniejszych polskich freak fighterów - Mateusz Murański - nie żyje. Były zawodnik federacji Fame MMA i High League miał 29 lat. Informację potwierdził "Super Express". W ostatnim czasie mówiono o nim głównie w kontekście rzekomego zażywania narkotyków. Mężczyzna miał nawet znaleźć się na odwyku. Oficjalna przyczyna zgonu nadal nie jest znana.

Film z Mateuszem Murańskim nominowany do Oscara

Przed śmiercią sportowiec próbował również sił w aktorstwie. Ukończył nawet Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu. Murański miał okazję wystąpić w kilku produkcjach. Najpierw pojawiał się gościnnie w serialach "Na wspólnej" (2003 rok), "Ojciec Mateusz" (2008) "Komisarz Alex" (2011), czy "Krucjata" (2022). Od 2017 do 2020 roku regularnie występował w serialu "Lombard. Życie pod zastaw".

Mateusz Murański zagrał również w trzech filmach. Pierwszym z nich była "Asymetria", mająca premierę w 2020 roku. Rok później znalazł się w obsadzie "Innych ludzi", a największy rozgłos dała mu rola w filmie "IO" z 2022 roku. 29-latek wcielił się w nim w rolę kibola. Dzieło Jerzego Skolimowskiego zostało nominowane nawet do tegorocznych Oscarów (ceremonia 12 marca) w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". O wygraną rywalizować będzie z takimi produkcjami jak: "Na zachodzie bez zmian", "Argentyna 1985", "Blisko" i "The Quiet Girl".

Produkcje, w których wystąpił Mateusz Murański:

"Lombard. Życie pod zastaw" (serial)

"Ojciec Mateusz" (serial)

"Komisarz Alex" (serial)

"Na wspólnej" (serial)

"Ukryta prawda" (serial)

"Na sygnale" (serial)

"Echo serca" (serial)

"Miasto długów" (serial)

"Krujcata" (serial)

"Asymetria" (film)

"Inni Ludzie" (film)

"IO" (film)

Mateusz Murański nierozerwalnie kojarzony był też ze swoim ojcem - Jackiem. Obaj występowali w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Na planie zdjęciowym mieli okazję poznać się z Arkadiuszem Tańculą, z którym Mateusz popadł w konflikt. Owocem tego sporu był jego debiut w sportach walki. Spór doprowadził ich do pojedynku na gali Fame MMA 10 w maju 2021 r. Chociaż Murański przyjął wiele ciosów, to udało mu się dotrwać do końca walki, którą przegrał na punkty.