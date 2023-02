Nie żyje Mateusz Murański. Przez lata prowadził "medialną wojnę" z Tańculą

8 lutego w wieku 29 lat zmarł Mateusz "Muran" Murański. Ciało mężczyzny w domu odnaleźli funkcjonariusze, a biegli potwierdzili brak udziału osób trzecich. Murański podczas kariery zawodnika MMA stoczył dziewięć pojedynków, z których wygrał cztery. Popularność przyniósł mu konflikt z Arkadiuszem "Aroyem" Tańculą, który zaprowadził obu panów do oktagonu po raz pierwszy.

Mateusz Murański" nie żyje. W MMA znalazł się przez konflikt z Arkadiuszem Tańculą

Mateusz Murański i Arkadiusz Tańcula wspólnie występowali w serialu paradokumentalnym "Lombard. Życie pod zastaw" stacji TV Puls. Murański grał postać "Adka", a Tańcula "Ryżego". Tam obaj panowie zaprzyjaźnili się, czym dzielili się m.in. w mediach społecznościowych. Sympatię przerwała sytuacja, w której Tańcula miał nagrać "Murana" na chodniku jednej z ulic, kiedy ten leżał i nie mógł poradzić sobie z najprostszymi czynnościami.

Murański oraz jego ojciec przekonywali w programach FAME MMA, że prawdopodobnie były przyjaciel dosypał do drinka "Murana" środki odurzające, a później jeden z ochroniarzy wyrzucił go z klubu, rażąc gazem łzawiącym w oczy. Tańcula na wideo wyśmiewał późniejszego rywala, co rozpoczęło konflikt z udziałem rodziny Murańskiego. Ojciec aktora - Jacek Murański - publicznie oskarżał byłego przyjaciela syna o działanie na jego szkodę. Informował m.in. o spisku, którego Tańcula miał się dopuścić przeciwko Mateuszowi, w zmowie z innymi ludźmi.

Po wielu gorzkich słowach w mediach społecznościowych obaj panowie spotkali się w oktagonie na gali Fame MMA 10, w maju 2021 roku, by wyjaśnić spór. Pojedynek przez decyzję sędziów wygrał "Aroy", ale zaogniona atmosfera wcale nie wygasła. Konflikt eskalował również pomiędzy Tańculę, a Jacka Murańskiego, ojca Mateusza.

Murański senior i Tańcula zmierzyli się w oktagonie w listopadzie 2021 roku, ponieważ Mateusz nie mógł walczyć z powodu kontuzji. Tańcula wygrał starcie, a w sierpniu 2022 roku znów stanął w szranki z Mateuszem i wygrał poprzez duszenie zza pleców. Ostatnim starciem Tańculi z "klanem Murańskich" był drugi pojedynek ze starszym z nich, kiedy to tej samej nocy wygrał w "klatce rzymskiej" poprzez decyzję sędziów. Ostatnia walka Mateusza Murańskiego i Arkadiusza Tańculi najprawdopodobniej zakończyła konflikt obu zawodników, co przyznawali w licznych wywiadach po gale Fame MMA 15.

Mateusz Murański zmarł 8 lutego 2023 roku w wieku 29 lat. Okoliczności zgonu zawodnika federacji Fame MMA i High League nie są znane.