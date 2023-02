Jóźwiak ostro reaguje po porażce z "Boxdelem" na Fame MMA. "Nie poddałem walki"

W ostatniej walce sobotniej gali FAME MMA 17 Michał "Boxdel" Baron pokonał Pawła Jóźwiaka. Starcie miało jednak kuriozalne zakończenie. Po dwóch rundach Jóźwiak zasygnalizował sędziemu, że nie chce dalej walczyć. Z takiego obrotu spraw zaskoczony był również jego rywal.

Paweł Jóźwiak wydał oświadczenie w sprawie walki z "Boxdelem"

Po zakończeniu walki Jóźwiak zabrał głos. Prezes FEN był wyraźnie niezadowolony z decyzji sędziego. - Z występu jestem zadowolony, bo występ był normalny. Jestem bardzo niezadowolony ze skandalicznej decyzji sędziego, bo to są k...a jakieś jaja - grzmiał Jóźwiak w wypowiedzi opublikowanej przez kanał "MMA - bądź na bieżąco". Jóźwiak wydał również oświadczenie w tej sprawie.

"Nadszedł czas na kilka słów, już tak na spokojnie. Boxdelowi gratuluję wygranej, pokazał serducho i dobry game plan. No właśnie, walka nie przebiegała i nie skończyła się tak, jak sobie wymarzyłem. Niestety w dużej mierze przegrałem walkę z samym sobą, a konkretnie ze swoim tlenem. Za krótki miałem okres przygotowawczy i choć z moim sztabem trenerskim wykonaliśmy mnóstwo ciężkiej pracy, to nie wszystko udało mi się zaprezentować." - czytamy.

Następnie Jóźwiak odniósł się do decyzji sędziowskiej. "Nie poddałem walki, mój charakter by mi na to nie pozwolił, doszło do nieporozumienia między mną a sędzią, czemu dałem wyraz zaraz po decyzji. Sędzia zadał mi pytanie sformułowane w sposób negatywny „czy nie chce już walczyć" odpowiedziałem, że nie, chcąc wyrazić chęć jej kontynuowania. Negatywne sformułowanie pytania i moje zmęczenie zrobiły swoje." - kontynuował.

Na końcu prezes FEN zapowiedział także rewanż z Boxdelem. "Zebrałem ogromne doświadczenie, wiem, co muszę poprawić, mam teraz dużo więcej czasu na przygotowania i wiem, że rewanż będzie należał do mnie. Boxdel szykuj się na jeszcze cięższą przeprawę. Zapewnienia co Ci zrobię, zrealizuję w drugiej odsłonie tego meczu, to dopiero pierwsza połowa, wszystko jest nadal aktualne." - zakończył.

