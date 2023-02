Właściciele Fame MMA spotkali się z "Irańskim Hulkiem". "Z krzeseł prawie spadliśmy"

W polskich mediach w 2022 roku było dość głośno o możliwej walce "Irańskiego Hulka", czyli Sajada Gharibiego z Martynem Fordem na gali KSW. Do starcia jednak ostatecznie nie doszło. Opinia publiczna czekała na kolejne wiadomości w sprawie jego występu w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać sztab Santosa w Polsce. PZPN ujawnia szczegóły

"Irański Hulk" nie zawalczy na FAME MMA

Na ten temat wypowiedział się Wojciech Gola, współwłaściciel organizacji w rozmowie z kanałem FanSportu na YouTube. Mężczyzna opowiedział o tym, jak wybrał się z innym organizatorem gali Rafałem Pasternakiem do Iranu, by spotkać na żywo "Irańskiego Hulka". Po tym wyjeździe sprawa wydaje się zakończona. Panowie byli mocno rozczarowani tym, co zobaczyli.

- Nie ma szans na to, że go ściągniemy. On wygląda jak mały grubas. To jest taki Boxdel rok temu niższy o 5 centymetrów i cięższy o 30 kilo. On się nie umie w ogóle bić. To jest mistyfikacja i fotomontaż. Ja pojechałem do Iranu z Rafałem i jak go zobaczyliśmy, to z krzeseł prawie spadliśmy. Później coś tam przemyśleliśmy, na filmie może fajnie wygląda, ale z drugiej strony potem przeanalizowaliśmy to i gość jest po prostu grubasem - powiedział Gola.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tym samym Wojciech Gola potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów. "Irański Hulk" nie wygląda tak, jak na zdjęciach. Jego sylwetka drastycznie różniła się od tej, którą chwalił się w mediach społecznościowych. "Zamiast słynnych falujących bicepsów i sześciopakowego torsu, Gharibi wyglądał na mało sprawnego z wydętym brzuchem napinającym się pod jego koszulką" - pisze angielski "The Sun". Dodano też, że "Irański Hulk" nie był tak wysoki, jak przekonywał.

31 lipca 31-latek po raz pierwszy wyszedł do ringu. Całe to wydarzenie miało miejsce w Dubaju, gdzie Irański Hulk zmierzył się z Ałmatem Bachytowiczem znanym jako Kazachski Tytan. Walka odbyła się w formule bokserskiej, jak widać na filmikach nagranych podczas gali, o jakichkolwiek pięściarskich umiejętnościach w wykonaniu Gharibiego nie było mowy.