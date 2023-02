Tybura pokazał, kto tu rządzi. Pełna kontrola. Tak się bije w UFC

Niedzielny poranek dla polskich kibiców MMA stał pod znakiem gali UFC Vegas 68. Wszystko za sprawą Marcina Tybury, który stanął do pojedynku z niżej notowanym Bułgarem Blagoyem Ivanovem. Reprezentant naszego kraju był faworytem walki, lecz pod żadnym pozorem nie lekceważył rywala.

Pełna kontrola Tybury

Od samego początku rywalizacji widać było, że sytuację kontrolować zamierza Tybura. 37-letni zawodnik wykorzystywał przewagę zasięgu w stójce, nie dając rywalowi skorzystać z najsilniejszej broni, uderzeń lewymi sierpowymi. Mimo to Bułgar szukał swojej szansy, spychając Polaka do defensywy.

W drugiej rundzie sytuacja wyglądała podobnie, choć doświadczony reprezentant naszego kraju zaczynał coraz wyraźniej przeważać. Choć walka cały czas rozgrywała się w stójce, niżej notowany Bułgar popełniał coraz większe błędy, które wykorzystywał jego rywal. Kluczowym momentem rundy był atak Tybury prawym prostym, który poważnie zachwiał o rok młodszym zawodnikiem z Bałkanów.

Runda na wagę zwycięstwa

Ostatecznie jedyna tego dnia walka w wadze ciężkiej rozstrzygnęła się w ostatniej, trzeciej rundzie. W niej ponownie do ataku przystąpił Polak, który zdecydował się zmienić zasady gry. Dość szybko udało mu się sprowadzić rywala do parteru, gdzie ten czuł się zdecydowanie gorzej. Dzięki temu Tybura miał wiele okazji do atakowania głowy przeciwnika, co przeplatał próbami założenia różnego rodzaju dźwigni.

Choć 37-letni zawodnik do samego końca trzeciej rundy próbował skończyć walkę przed czasem, o ostatecznym rezultacie zadecydowali sędziowie. Ci uznali, że poza pierwszą rundą, wyraźną stroną dominującą był Tybura, który odniósł 24 zwycięstwo w zawodowej karierze. Dla doświadczonego Polaka jest to triumf o tyle ważny, że pozwolił mu zdobyć cennych punktów do rankingu UFC w wadze ciężkiej.

W najbliższym czasie, do swoich walk w federacji UFC staną Łukasz Brzeski i Marcin Prachnio. Ten pierwszy zmierzy się podczas UFC Fight Night 11 marca z Karlem Williamsem. Drugiemu przypadnie skrzyżować rękawice z Williamem Knightem podczas UFC Vegas już 18 lutego.