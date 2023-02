Wszystko jasne. Wiadomo, kiedy FAME MMA 18 i kto zawalczy

W piątek odbyła się 17. edycja gali FAME MMA, podczas której doszło do kilku interesujących starć. Zdecydowanie na wyróżnienie zasługują pojedynek Kamila "Szczurka" Łaszczyka z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem oraz Michała "Boxdela" Barona z prezesem organizacji FEN Pawłem Jóźwiakiem. Dopiero co zakończyła się gala w Tauron Arenie w Krakowie, a władze FAME ogłosiły już datę kolejnego wydarzenia największej freakowej organizacji w Europie.

FAME MMA 18 odbędzie się w Gliwicach. Następna gala już w maju

- Gala będzie... to jest chyba drugi weekend maja. Nie chce pomylić dat teraz. Początek maja, po majówce w Gliwicach. Szybki powrót do Gliwic. Lubimy tam organizować gale, wszyscy chwalą ten obiekt, chyba najnowszy z tych, na których robimy wydarzenia, więc wracamy do Gliwic - zappowiedział rzecznik prasowy FAME MMA Michał Jurczyga w rozmowie z "Super Expressem"

Będzie to czwarta gala organizacji w Arenie Gliwice. Do tej pory gościli tutaj przy okazji gal FAME MMA 11, FAME 13 oraz ostatnio w listopadzie ubiegłego roku podczas FAME 16.

Wiemy, że podczas majowego wydarzenia zobaczymy dwa starcia przełożone z gali w Tauron Arenie. Mianowicie chodzi o pojedynek o pas kategorii średniej pomiędzy mistrzem Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką a Arkadiuszem Tańculą oraz starcie gwiazd YouTube'a Łukasza "Mandzia" Samonia z Karolem "Karolkiem" Dąbrowskim.

Dąbrowski nie miał okazji wystąpić na 17. edycji FAME, ponieważ nie znaleziono mu odpowiedniego przeciwnika na zastępstwo za Samonia. Inaczej było z Maksymilianem Wiewiórką, który podczas piątkowego wydarzenia wskutek kontuzji Tańculi zmierzył się z Alanem Kwiecińskim. Zawodnik z Wrocławia przyjął starcie na zasadach K1 i nie skończyło się to dla niego najlepiej. Pojedynek zakończył się jednym z najlepszych nokautów w historii FAME MMA.