Czterech debiutantów wygrywa, Łaszczyk unika kompromitacji. Wyniki FAME MMA 17. Wszystkie walki

Zakończyła się gala Fame MMA 17. Z karty walk usunięto jedynie starcie pomiędzy Łukaszem "Mandzio" Samoniem a Karolem "Karolkiem" Dąbrowskim, ponieważ Samoń doznał urazu uszkodzenia głowy mięśnia czworogłowego uda. Pojedynek ma się odbyć na kolejnej edycji gali.

Fame MMA 17 toczyło się wyjątkowo szybko. Zaledwie dwie walki zakończyły się na pełnym dystansie - Robert Karaś wygrał z Filipem "Filipkiem" Marcinkiem, a Tomasz "Gimper" Działowy pokonał Cezarego "Czarmagedona" Jóźwika.

Fame MMA 17. Łaszczyk uniknął wpadki. Pokonał "Ferrariego" na osiem sekund przed końcem

W walce wieczoru na Fame MMA 17 doszło do starcia pomiędzy Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem a Kamilem Łaszczykiem. Zawodowy pięściarz przegrał dwie pierwsze rundy na punkty, ale w trzeciej rundzie zdołał znokautować rywala na osiem sekund przed końcowym gongiem i uniknął ogromnej wpadki. - Nie ukrywam, że było bardzo fajnie, ale wracam do boksu - mówił Łaszczyk w wywiadzie tuż po zakończeniu pojedynku. "Szczurek" wraca do boksu, gdzie wygrał 32 zawodowe walki i żadnej nie przegrał.

Spośród wszystkich pojedynków na Fame MMA 17 największym zaskoczeniem była porażka Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki, który padł w oktagonie po spektakularnym kopnięciu ze strony Alana Kwiecińskiego. Do tej walki "Wiewiór" był niepokonany w organizacji i niezmiennie posiada pas mistrzowski w kategorii półśredniej. Pozostając przy temacie zaskoczeń - za takowe należy uznać rozstrzygnięcie w walce między Michałem "Boxdelem" Baronem a Pawłem Jóźwiakiem, gdzie "Prezes FEN" odmówił walki w trzeciej rundzie.

Poza Robertem Karasiem i Kamilem Łaszczykiem swoje pojedynki wygrało dwóch innych debiutantów w federacji FAME. Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk pokonała Wiktorię "Wiki" Jaroniewską poprzez ciosy w parterze w pierwszej rundzie, a Wacław "Wac Toja" Osiecki rozprawił się z Sebastianem "Alterboyem" Fabijańskim przez KO w formule K-1. Warto dodać, że "Sheeya" miała walczyć z Katarzyną "Laluną" Aleksander na Fame MMA 14, ale wypadła z karty z powodu kontuzji. Wtedy zastąpiła ją Jaroniewska, która okazała się zwycięska w debiucie w MMA.

Fame MMA 17. Wyniki walk