Mistrz olimpijski sparaliżował legendę WWE. "Nie czuje nic od pasa w dół"

Hulk Hogan jest żywą legendą wrestlingu. Największą popularność zyskał w latach 80., kiedy to zaczął także występować w filmach. Na koncie ma sześć tytułów głównego mistrza WWE. Jego kariera trwała łącznie 35 lat i przeszedł na emeryturę w 2012 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo TAURON Puchar Polski. Fabian Drzyzga (Asseco Resovia) po wygranym meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki: My musieliśmy, a Suwałki mogły Wybierz serwis

Hulk Hogan cierpi na poważne problemy zdrowotne. Były wrestler ujawnia

Od dłuższego czasu Hogan cierpi na poważne problemy zdrowotne. Wszystko rozpoczęło się w 2009 roku, kiedy to doznał kontuzji pleców podczas zbierania muszli na plaży. Uraz był na tyle poważny, że lekarze nie wykluczali, że może nie być w stanie w pełni wyzdrowieć. Istniało również ryzyko paraliżu. Od tamtej pory przeszedł kilka operacji kręgosłupa.

Do tematu obecnego stanu zdrowia Hogana odniósł się były wrestler i zapaśnik Kurt Angle. - Ma wycięte nerwy z dolnej części ciała. Myślałem, że używa laski, bo bolały go plecy. Nic go nie boli. On po prostu nie czuje nic od pasa w dół. Dlatego musi chodzić z laską. To jest dość poważne i naprawdę mu współczuję. To facet, który zrewolucjonizował pro wrestling. Bardzo go szanuję - powiedział złoty medalista z igrzysk olimpijskich w Atlancie w podcaście The Kurt Angle Show.

"Najlepszy nokaut w historii Fame MMA". Rywal padł jak rażony piorunem [WIDEO]

Słowa te wywołały lekką konsternację wśród najbliższych osób gwiazdy WWE. Co prawda, jego córka już w 2021 wyjawiła, że jej ojciec przeszedł aż 25 operacji w ciągu 10 lat, ale podkreślała, że z jego stanem wszystko w porządku. - Przechodził zabieg stawu kolanowego. Operowano mu również biodra i łokcie. Po każdej operacji przechodził rehabilitację. Teraz ma się już świetnie i ćwiczy codziennie dwie godziny na siłowni - powiedziała w podcaście Hollywood Raw.

Bezpośrednio do słow Angle'a odniósł się natomiast przedstawiciel Hogana, który dokonał pewnego dementi. - Ma się dobrze i nie jest sparaliżowany. Wszystko z nim w porządku - powiedział w rozmowie z portalem Entertainment Tonight. Dodał też, że legenda wrestlingu nie potrzebuje laski do chodzenia. Nie wspomniał jednak nic o tym, że w ostatnim czasie Hogan nie przeszedł żadnej operacji na kręgosłup.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pomimo problemów zdrowotnych, Hogan pojawił się w zeszłym tygodniu na RAW XXX w Filadelfii. Legenda wrestlingu nie używała wtedy laski, a jego ruchy na scenie nie wskazywały na złe samopoczucie. Angle wyjaśnił, że rozmawiał z Hoganem przez pół godziny za kulisami, a transmisja nie pokazała, jak poważny jest jego stan.

Fabijański padł po 35 sekundach. Absolutny faworyt zmiażdżony. "Chyba tego nie chcę"