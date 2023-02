Łaszczyk leżał, a Borek patrzył zmartwiony. Niewiarygodny finisz

- Za dwa dni cię dopadnę, jesteś trupem - odgrażał się Amadeusz "Ferrari" Roślik na środowej konferencji. - Ja czekam, ja przyjdę, zobaczysz - odpowiadał mu, patrząc prosto w oczy z rozbrajającym uśmiechem Kamil Łaszczyk. To dla niego jest nowy świat, ale Łaszczyk nie ukrywał od początku, że wchodzi do oktagonu tylko dla pieniędzy, a później wraca do swojego życia, czyli do boksu, gdzie wygrał 32 walki i żadnej nie przegrał.

- Ale ja wcale nie muszę go obalać - zapowiadał "Ferrari", ale doskonale wiedział, że w boksie - nawet w małych rękawicach - nie ma z Łaszczykiem większych szans. I tak właśnie było. "Ferrari" nie zadał ani jednego ciosu - Łaszczyk zresztą też nie za wiele - i po minucie obalił rywala.

"Ale jest zły, wręcz wściekły Kamil Łaszczyk"

- Ale Łaszczyk jest zły, wręcz wściekły - zwracali uwagę komentatorzy, kiedy pięściarz podniósł walkę do stójki. To już była końcówka pierwszej rundy. W przerwie realizator pokazał na bliskim planie Mateusza Borka, promotora Łaszczyka, który też nie wyglądał na szczęśliwego. Był zmartwiony. Ale to zrozumiałe, bo to była runda dla "Ferrariego".

W drugiej było podobnie. "Ferrari" też szybko obalił Łaszczyka i tym punktował. Łaszczyk starał się odpowiadać z dołu, ale te ciosy albo nie dochodziły do głowy "Ferrariego", albo nie robiły na nim wrażenia. Przed trzecią rundą było jasne, że jeśli Łaszczyk chce wygrać, powinien znokautować rywala.

W trzeciej rundzie Łaszczyk znowu dał się obalić. Po kilkunastu sekundach wstał, ale długo był w klinczu, a czas uciekał. W końcu jednak się wyswobodził. I choć nie zrobił tego w stójce, a więc w swojej płaszczyźnie, to rozbił z dosiadu ciosami "Ferrariego" w parterze. Na osiem sekund przed końcem!

- Nie ukrywam, że było bardzo fajnie, ale wracam do boksu - powiedział na koniec Łaszczyk. "Ferrari" nie chciał komentować porażki, nie stanął do wywiadu. - Państwo tego nie widzą, ale wszystko wskazuje, że wyniesiony zostanie na noszach - dodawali komentatorzy.

