Fabijański padł po 35 sekundach. Absolutny faworyt zmiażdżony. "Chyba tego nie chcę"

Groźnie było tuż przed walką. Sebastian Fabijański podszedł do Osieckiego w oktagonie i zaczął mu wygrażać. Po chwili podniósł rękę i pokazywał, że już wygrał walkę. - Ja wiem, co tutaj jest. Tutaj jest siła - pokazywał na swoje ręce Fabijański przed walką.

Na tarczach i oficjalnym treningu nie było widać tej siły. I w oktagonie też nie za bardzo. - K**a, no w jaja - krzyczał Fabijański, który na początku pierwszej rundy przyjął nielegalny cios, ale chwilę przed nim był liczony. Po raz pierwszy i ostatni, bo chwilę później "Wac Toja" wyprowadził dwa lewe, które powaliły Fabijańskiego.

- Co za umiejętności, to było wspaniałe. Myślę, że wszystkich zaskoczył. Stonowany na konferencji, ale w klatce wykonał robotę - zachwaliali "Wac Toję" komentatorzy, a on sam po walce przekonywał, że trenował do tej walki tylko dwa miesiące. Fabijański, który wśród bukmacherów był wyraźnym faworytem tego starcia, dodał po chwili, że za wiele z walki nie pamięta. - To są emocje, których ja chyba nie chcę - zaczął swój monolog, a kiedy mówił dalej, publiczność w Tauron Arenie zaczęła gwizdać.

