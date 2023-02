"Najlepszy nokaut w historii Fame MMA". Rywal padł jak rażony piorunem [WIDEO]

- W końcu bije się z kimś lżejszym i mniejszym od siebie - mówił Alan Kwieciński, który pojedynek z Maksymilianem Wiewiórką wziął w ostatniej chwili. Warunkiem było to, że obaj biją się w K-1, czyli w płaszczyźnie, w której lepiej czuje się Kwieciński.

I to było widać. "Wiewiór" był liczony już w pierwszej rundzie, ale Kwieciński się nie spieszył. Przez chwilę wydawało się, że to błąd, bo jego rywal w końcu też zaczął trafiać, ale to był tylko początek końca Wiewiórki.

Lewy, prawy, lewy. I liczenie, po którym "Wiewiórka" jeszcze wstał na początku drugiej rundy, ale był zamroczony. Po drugim liczeniu też się podniósł, ale po chwili Kwieciński trafił go efektownymi nożycami.

- Nokaut marzenie, obiegnie cały internet, ta walka przejdzie do historii - zachwycali się komentatorzy. - Mówiłem, że to moja płaszczyzna i moja waga. W drugiej rundzie już wiedziałem, że jest mój - powiedział po walce Kwieciński i przyznał, że teraz chciałby zawalczyć z Pawłem "Scarface" Bombą.

