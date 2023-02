Przegrała z "Sheeyą" na Fame MMA. Od razu zalała się łzami. "Mamo, przepraszam"

Dwie minuty i 46 sekund. Tyle trwał pierwszy pojedynek na gali Fame MMA 17. Pierwszy i jedyny pojedynek kobiet tego wieczora. Do oktagonu weszły Wiktoria "Viki" Jaroniewska, która wygrała dwie pierwsze swoje walki i debiutantka - Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk.

"Ja naprawdę nie umiem przegrywać"

- Jestem w szoku - mówiła po walce Kołodziejczyk, która szybko obaliła Jaroniewską. - Uścisk prawie jak boa duściciel - zachwycali się komentatorzy po tym, jak Kołodziejczyk z góry kontrolowała walkę w parterze. Jaroniewska po dłuższej chwili się wyswobodziła, ale straciła mnóstwo sił i po chwili znowu w parterze została zasypana gradem ciosów, sędzia przerwał pojedynek.

- Przepraszam, nie chciałam - zalała się od razu łzami Jaroniewska, która rzuciła się w objęcia swoich trenerów. To samo było kilka minut później, kiedy udzielała wywiadu. - Przepraszam was wszystkich. Tych, którzy we mnie wierzyli. Ja naprawdę nie umiem przegrywać, dlatego tak bardzo to teraz wszystko przeżywam. Przepraszam też moją mamę, która pewnie przeżywa to teraz jeszcze bardziej niż ja - mówiła zapłakana Jaroniewska, dla której to była pierwsza porażka w oktagonie. A dla Kołodziejczyk - pierwsze zwycięstwo, w swoim debiucie.

Fame MMA 17 - karta walk: