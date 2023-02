Peszko może zawalczyć na Fame MMA! Już spekuluje się o jego rywalu. Mocarz

Kraków to Wieczysta, czyli klub Sławomira Peszki. Ale to też miasto, gdzie w piątek w Tauron Arenie odbywa się Fame MMA 17. - Zawsze w życiu lubiłem dużo emocji. Do tego dochodziło show. Dziś to show też jest. Dla mnie to też coś innego i nowego, ale chcę to zobaczyć - powiedział Sławomir Peszko, który pojawił się w studio.

REKLAMA

Zobacz wideo Amadeusz Ferrari o pojedynku z Tomaszem Adamkiem: To byłaby jego największa wypłata, a dla mnie - zaszczyt

Borek ujawnia, co zrobi po gali Fame MMA. "By wyrównać stan umysłu"

Zanim piłkarz Wieczystej błysnął wiedzą na temat Fame MMA i typował wygranych piątkowej gali, zapytany został o to, czy sam wejdzie do oktagonu. - Na tę chwilę nie - uśmiechnął się Peszko. - Jestem ciężko kontuzjowany i na razie walczę o powrót na boisku. Ale ja jestem taki, że nigdy nie zamykam sobie drzwi - mrungnął okiem Peszko.

Już kilka tygodni temu pojawiły się spekulacje, że to właśnie Peszko może być kolejnym rywalem Roberta Karasia - triathlonisty, mistrza i rekordzisty świata w Ultra Triathlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana (3,86 km pływania, 180,2 km jazdy na rowerze i 42,195 km maratonu), który debiutuje na piątkowej gali Fame MMA. Jego przeciwnikiem jest Filip "Filipek" Marcinek.

Były zegarki Lewandowskiego, jest "Ferrariego". Tester diamentów na Fame MMA

Fame MMA 17 - karta walk: