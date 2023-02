Don Kasjo persona non grata na Fame MMA. Mocne stanowisko Boxdela. "Nie ma czegoś takiego!"

Kasjusz Życiński był związany z Fame MMA niemal od samego początku. Był jedną z gwiazd największej polskiej organizacji freak fightów, po kilku latach postanowił jednak przenieść się do konkurencyjnej federacji, co bardzo nie spodobało się między innymi Michałowi Baronowi. Boxdel w wywiadzie dla "MMA.pl" tłumaczy, dlaczego pokłócił się z Don Kasjo i stwierdza, że nie powinien on uczestniczyć w nadchodzącej gali.

Boxdel nie zostawia złudzeń Życińskiemu. "Ban"

- Don Kasjo złamał warunki umowy i nie ma czegoś takiego, że on sobie teraz nie wiem, wykorzysta fakt, że trenuje z Jóźwiakiem, to sobie wyjdzie do jego narożnika. Nie ma żadnego obchodzenia. Złamanie warunków umowy wiąże się z banem - powiedział Michał Baron.

Boxdel przedstawił także kontekst całej sytuacji związanej z odejściem Kasjusza Życińskiego z Fame MMA. Zdaniem 27-latka Don Kasjo zachował się nie w porządku względem swojego pracodawcy.

- On jest tak samo zbanowany, jak Herczyk, który skręcił mu kostkę. Jeżeli Kasjo zbija już piąteczkę i mamy załatwioną walkę z Arturem Szpilką, bo mieliśmy już takie coś dogadane i Kasjo zbija pionę z Rafałem, później zachowuje się nie fair i tworzy konkurencję, jesteśmy z nim w sądzie, mamy z nim jakieś rozprawy sądowe i teraz będziemy go zapraszać do narożnika? Nie, nie ma czegoś takiego - dodał włodarz Fame MMA.

Kasjusz Życiński brał udział w przygotowaniach do walki Pawła Jóźwiaka z Boxdelem, tak więc był chętny do pomocy prezesowi FEN-u także podczas pojedynku.

Walka pomiędzy wspomnianymi zawodnikami odbędzie się w piątek na gali Fame MMA 17 na Tauron Arenie w Krakowie. Freak Fighterzy skrzyżują rękawice w małej klatce rzymskiej, której wymiary to 3x3 metry.

Fame MMA 17 - karta walk:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Kamil "Szczurek" Łaszczyk

Wacław "Wac Toja" Osiecki - Sebastian "Alterboy" Fabijański

Cezary "Czarmagedon" Jóźwik - Tomasz "Gimper" Działowy

Alan Kwieciński - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka (K-1)

Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak - Michał "Boxdel" Baron (w klatce rzymskiej)

Filip "Filipek" Marcinek - Robert Karaś (K-1)

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - Piotr "Szeli" Szeliga (K-1)

Mikołaj "Mixer" Magdziarz - Marcin "Rafonix" Krasucki

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - Wiktoria "Wiki" Jaroniewska

Fame MMA 17. Kto w walce wieczoru? Takiego starcia nie było już dawno

