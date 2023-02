Kto zawalczy na Fame MMA 17. Prawdziwe hity. Łaszczyk-Ferrari i nie tylko [KARTA WALK]

Włodarze Fame MMA zadbali, by karta walk pierwszej gali w 2023 roku, była niezwykle imponująca. Pierwotnie znajdowało się w niej dziesięć pojedynków, ale jeden z nich został przełożony na kolejną galę. Mowa o starciu pomiędzy Łukaszem "Mandzio" Samoniem a Karolem "Karolkiem" Dąbrowskim. Samoń doznał uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda z rozległym krwiakiem. "Do końca podejmowaliśmy próby doprowadzenia do walki między Łukaszem Samoniem i Karolem Dąbrowskim" - poinformowała federacja.

Fame MMA 17. Karta walk. Hitowy pojedynek w walce wieczoru

W walce wieczoru na gali Fame MMA 17 dojdzie do starcia pomiędzy Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem i Kamilem Łaszczykiem (32-0). Między zawodnikami jest mnóstwo złej krwi, czego świadkami byliśmy na konferencjach czy podczas ceremonii ważenia. Roślik zarzucił przeciwnikowi oszustwo w relacji z byłym menadżerem, Jerzym Mazurem. Sprawa trafi do sądu, a Łaszczyk dopuścił się złamania jednego z zapisów w kontrakcie. "Jestem zmuszony skierować pozew przeciwko Kamilowi na drogę prawną" - przekazał menadżer w oświadczeniu.

Na gali Fame MMA 17 nie brakuje także innych interesujących postaci. Jedną z nich jest triathlonista Robert Karaś, który kilka miesięcy temu musiał wycofać się z dziesięciokrotnego Ironmana z powodów zdrowotnych - przed tą decyzją Karaś przejechał 1800 km, przepłynął 38 km i przebiegł 65 km. Teraz chce spróbować swoich sił w MMA. - Będę łączył MMA z triathlonem. Nie ma sensu fokusować się na jednej rzeczy. To, o czym marzyłem, osiągnąłem. Chciałem, żeby ten sport był zawsze przy mnie i to mi się udało — mówił Karaś w jednym z wywiadów. Jego rywalem na Fame MMA 17 będzie raper Filip "Filipek" Marcinek.

Fame MMA 17. Karta walk:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Kamil "Szczurek" Łaszczyk

Wacław "Wac Toja" Osiecki - Sebastian "Alterboy" Fabijański

Cezary "Czarmagedon" Jóźwik - Tomasz "Gimper" Działowy

Alan Kwieciński - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka (K-1)

Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak - Michał "Boxdel" Baron (w klatce rzymskiej)

Filip "Filipek" Marcinek - Robert Karaś (K-1)

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - Piotr "Szeli" Szeliga (K-1)

Mikołaj "Mixer" Magdziarz - Marcin "Rafonix" Krasucki

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - Wiktoria "Wiki" Jaroniewska

Gdzie i kiedy oglądać galę Fame MMA 17?

Gala Fame MMA 17 rozpoczyna się w piątek 3 lutego o godz. 19:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w systemie PPV na stronie internetowej famemma.tv. W ofercie organizacji są dwa pakiety: podstawowy (34,99 zł) i Premium (39,99 zł).