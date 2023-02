FAME MMA 17. Kiedy i gdzie oglądać hitową galę? [TRANSMISJA, STREAM]

Wielkimi krokami zbliża się 17. odsłona popularnej gali freakfightowej organizowanej przez federację FAME MMA. Pierwsze tegoroczne wydarzenie odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorzy zadbali o to, aby kibice nie narzekali na nudę.

REKLAMA

Zobacz wideo Oktagon dla Zielińskiego i Zalewskiego. Ostre spięcie

FAME MMA 17. Hitem gali walka "Ferrariego" z Łaszczykiem. Poza tym osiem innych pojedynków

W walce wieczoru na gali FAME MMA 17 zmierzą się Amadeusz "Ferrari" Roślik oraz Kamil Łaszczyk. Pierwszy to stały uczestnik gal freakfightowych, jego bilans to pięć zwycięstw oraz trzy porażki. Drugi to zawodowy pięściarz, mający imponujący bilans 32-0 w zawodowym ringu. Im bliżej wydarzenia, tym bardziej atmosfera między zawodnikami robi się napięta. Ostatnio "Ferrari" w mocnych słowach wypomniał Łaszczykowi nieudaną współpracę z menedżerem, która może mieć swój finał w sądzie.

Poza tym będzie można zobaczyć kilka innych interesujących starć. Spore emocje wzbudza walka Michała "Boxdela" Barona, szefa FAME, z Pawłem Jóźwiakiem, szefem federacji FEN. W oktagonie pojawi się również triathlonista Robert Karaś, jego rywalem w formule K-1 będzie raper Filip "Filipek" Marcinek. W pojedynku debiutantów zmierzą się aktor Sebastian "Alterboy" Fabijański oraz raper Wacław "Wac Toja" Osiecki.

Początkowo podczas gali miało odbyć się dziesięć pojedynków, lecz ten pomiędzy Karolem "Karolkiem" Dąbrowskim a Łukaszem "Mandziem" Samoniem został anulowany z powodu kontuzji drugiego z nich. "Walka "Karolka" z "Mandziem" odbędzie się w maju na FAME 18" - poinformowali później organizatorzy.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

FAME MMA 17. Gdzie oglądać galę? Stream online

Gala FAME MMA 17 rozpocznie się w piątek 3 lutego o godzinie 19:30. Transmisję będzie można śledzić na stronie famemma.tv za pośrednictwem streamu PPV. W ofercie są dwa pakiety, podstawowy w cenie 34,99 zł oraz premium w cenie 39,99 zł.