"Ferrari" nie przestaje atakować Łaszczyka. Ostre słowa przed galą Fame MMA

Już w najbliższy piątek, 3 lutego w krakowskiej Tauron Arenie odbędzie się gala Fame MMA 17. W walce wieczoru tego wydarzenia zobaczymy wyczekiwany od dawna pojedynek gwiazdy organizacji Amadeusza "Ferrariego" Roślika z niepokonanym pięściarzem Kamilem Łaszczykiem (32-0). Obaj panowie nie szczędzili sobie obelg w ostatnich tygodniach, nakręcając atmosferę przed konfrontacją w klatce. Nie inaczej było podczas oficjalnego ważenia, podczas którego doszło do kolejnej wymiany zdań pomiędzy zawodnikami.

"Ferrari" zaczepił Łaszczyka. "Jutro prawda ujrzy światło dzienne w postaci wp******u, który mu spuszczę"

W czwartek odbyło się oficjalne ważenie przed galą Fame MMA 17. Podczas ceremonii nie mogło się oczywiście obejść bez "dymów". Wywołany na scenę Amadeusz "Ferrari" Roślik próbował wyprowadzić z równowagi Kamila Łaszczyka, pokazując mu najpierw środkowy palec, następnie uderzając klapkiem o podłogę i na końcu wyzywając go słownie. - Jakiegoś krasnala nie będę ganiał. Złapię go za łeb i wyliściuję - powiedział.

Kilkanaście minut później podczas face to face "Ferrari" ponownie podpuszczał pięściarza. - Łaszczyk dopiero teraz wie, w co się wpi****ł. Dzisiaj nic mu nie zrobiłem, żeby tutaj szalał. Jutro prawda ujrzy światło dzienne w postaci wpi****lu, który mu spuszczę, bo obijał do tej pory kelnerów - skomentował.

Tym razem pięściarz nie uniknął odpowiedzi na pstryczek gwiazdora FAME MMA. - Nie robi to na mnie wrażenia. Ja nigdy za dużo nie gadałem. Nie byłem dobrym mówcą. Ale wiem, co potrafię, więc ja się będę jutro dobrze bawił. Życzę mu zdrowia po walce - zakomunikował.

Fame MMA 17 - karta walk:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Kamil "Szczurek" Łaszczyk

Wacław "Wac Toja" Osiecki - Sebastian "Alterboy" Fabijański

Cezary "Czarmagedon" Jóźwik - Tomasz "Gimper" Działowy

Alan Kwieciński - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka (K-1)

Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak - Michał "Boxdel" Baron (w klatce rzymskiej)

Filip "Filipek" Marcinek - Robert Karaś (K-1)

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - Piotr "Szeli" Szeliga (K-1)

Mikołaj "Mixer" Magdziarz - Marcin "Rafonix" Krasucki

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - Wiktoria "Wiki" Jaroniewska

FAME MMA 17. Gdzie oglądać wydarzenie? Stream online

Gala FAME MMA 17 rozpocznie się w piątek, 3 lutego o godzinie 19:30. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem streamu PPV na stronie famemma.tv. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.