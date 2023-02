Spełnił się czarny scenariusz przed Fame MMA. Hitowa walka odwołana

W najbliższy piątek, 3 lutego organizacja FAME MMA powróci do Tauron Areny w Krakowie. Podczas 17. edycji gali FAME dojdzie do wielu emocjonujących pojedynków. Zwieńczeniem wydarzenia będzie starcie pięściarza Kamila "Szczurka" Łaszczyka z gwiazdą organizacji Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem. Okazuje się, że jedna z głównych walk zbliżającej się gali nie dojdzie do skutku.

"Mandzio" kontuzjowany. Pojedynek z "Karolkiem" przełożony na galę FAME MMA 18

Organizacja FAME MMA do końca walczyła o uratowanie zestawienia Łukasza "Mandzio" Samonia z Karolem "Karolkiem" Dąbrowskim. Niestety kontuzja "Mandzia" okazała się zbyt poważna, dlatego władze federacji są zmuszone zdjąć pojedynek z rozpiski.

"Do końca podejmowaliśmy próby doprowadzenia do walki między Łukaszem Samoniem i Karolem Dąbrowskim. Przeprowadziliśmy dodatkowe badania USG i konsultacje lekarskie ze specjalistami, którzy potwierdzili wcześniejszą diagnozę - uszkodzenie głowy mięśnia czworogłowego uda z rozległym krwiakiem, którego wchłanianie jest zaburzone i powolne" - brzmi fragment oświadczenie organizacji.

Jednocześnie freakowy podmiot poinformował, że nie rezygnuje całkowicie z tego zestawienia. - Oficjalnie, walka Karolek vs Mandzio odbędzie się w maju na FAME 18 - dodano.

Gala FAME MMA 17 rozpocznie się w piątek, 3 lutego o godzinie 19:30. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem streamu PPV na stronie famemma.tv. W ofercie są dwa pakiety, podstawowy w cenie 34,99 zł oraz Premium w cenie 39,99 zł.

Fame MMA 17 - karta walk: