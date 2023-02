Ujawniono szokujące fakty ws. zatrzymania Materli. "Ofiara prokurator Nowickiej"

Przypomnijmy: w grudniu 2016 roku Michał Materla został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Był podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, zajmującej się handlem narkotykami. Choć od zatrzymania mijały kolejne miesiące, to prokuratura nie przedstawiała mu aktu oskarżenia. Ostatecznie, po ośmiu miesiącach spędzonych w areszcie, Materla wyszedł na wolność za kaucją. Ale finał tej historii poznaliśmy dopiero pod koniec grudnia 2022 roku.

"Prokuratura okręgowa w Poznaniu stosowną decyzją umorzyła w całości prowadzoną przeciwko mnie od ponad sześciu lat sprawę karną. Zostały prawomocnie umorzone wszystkie zarzuty, które postawił mi prokurator. Przypomnę, że w wyniku działań prokuratora, a następnie decyzji sądów trafiłem do aresztu śledczego w Poznaniu na prawie osiem miesięcy. Początkowo przebywałem na oddziale dla niebezpiecznych więźniów, w pojedynczej celi. Cała ta sprawa od początku była dla mnie niezrozumiałą sytuacją, ale żeby o tym napisać, będzie jeszcze czas. W obecnej sytuacji bardzo się cieszę, że prawda była się w stanie obronić. [...] Podziękowania dla mojego brata Norberta, który nigdy nie zaakceptował decyzji prokurator prowadzącej śledztwo i starał się skutecznie zwrócić uwagę licznym organizacjom praw człowieka na ogrom nieprawidłowości i nadużyć w prowadzonym przeciwko mnie śledztwie. Wszystkie podjęte wobec mnie przez prokurator Agnieszkę Nowicką działania nigdy nie powinny mieć miejsca. Niestety nikt nie cofnie łez i stresu moich najbliższych ani nie odda nam straconego czasu" - napisał Materla na Instagramie. Teraz upublicznione zostały nowe fakty tej historii.

"Wyborcza" przybliżyła szczegóły tej sprawy

Wynika z nich, że prokurator Agnieszka Nowicka oparła się wyłącznie na niesprawdzonej opowieści jednego przestępcy. Śledztwo zaczęło się w listopadzie 2015 r., gdy policja zatrzymała za narkotyki Zbigniewa K., ps. "Kowal".

"Nowicka wsadziła go do aresztu, ale już półtora miesiąca później sama go wypuściła. Była to nagroda, bo w zamian za obietnicę złagodzenia wyroku 'Kowal' zaczął opowiadać o różnych przestępstwach. Jednym z nich miał być przemyt dwóch i pół kg kokainy z wyspy Aruba na Morzu Karaibskim. 'Kowal' już wtedy podawał nazwiska domniemanych wspólników. Ani razu nie wspomniał jednak o Materli. 'Przypomniał' sobie o nim dopiero w czerwcu 2016 roku, gdy współpracujący z Nowicką policjanci zabrali go do Kołobrzegu. Podczas eksperymentu procesowego wskazał budynek dyskoteki i stwierdził, że przywoził tu narkotyki. Według jego relacji jednym z ochroniarzy lokalu był Michał Materla. 'Kowal' dodał, że Materla odbierał tu narkotyki od niejakiego Tomasza K." - pisze w reportażu "Wyborczej" Piotr Żytnicki.

"Kowal" twierdził, że przemycane narkotyki sprzedawał m.in. Materli, który miał być bramkarzem jednego z klubów. Zawodnik MMA miał odebrać 50-100 gramów kokainy, by dalej nimi handlować.

"Nowickiej to wystarczyło. Nie dopytywała o szczegóły. Nazwisko Materli pojawia się też raz w protokole z listopada 2016 roku. 'Kowal' miał go rozpoznać na jednym ze zdjęć, które pokazywali policjanci. Powiedział, że to 'ten, co stał kiedyś na bramce' w dyskotece. Miesiąc później Nowicka wysłała do Materli antyterrorystów. Nie zweryfikowała słów 'Kowala', mimo że do pomówień należy podchodzić ze szczególną ostrożnością. 'Kowal' jako jeden z podejrzanych miał prawo bezkarnie kłamać" - czytamy w reportażu.

Adwokaci gwiazdy KSW próbowali go ratować, ale sądy odrzucały zażalenia obrońców. Choć sędziowie pisali, że materiał dowodowy jest ubogi, to nadal trzymano zawodnika w areszcie. Sytuacja poprawiła się, dopiero gdy śledztwo przejęła Prokuratura Krajowa, która zorientowała się, że zarzuty są naciągane.

"W 2018 roku prokurator Jacek Szymanowski, który sprzątał po Nowickiej, oczyścił Materlę z zarzutu udziału w zbrojnej grupie przestępczej. Stwierdził, że nie było żadnych podstaw do stawiania takiego zarzutu. (...) Śledztwo wlokło się jeszcze przez ponad cztery lata, prokuratorzy zmieniali się kilka razy. Nasi informatorzy sugerowali, że przeciąganie sprawy to celowy zabieg - umorzenie śledztwa otworzyłoby Materli drogę do pozwania skarbu państwa o gigantyczne zadośćuczynienie i odszkodowanie" - czytamy w "Wyborczej".

Prokurator Szymanowski, który później prowadził sprawę, stwierdził, że nie było żadnego wiarygodnego dowodu, że Materla obracał narkotykami, nawet w drobnej ilości. Ba! Nie znalazł się żaden dowód, że Materla w ogóle pracował jako ochroniarz w danym klubie. Z reportażu dowiadujemy się także, że zawodnik MMA nie był pierwszą, ani jedyną ofiarą prokurator Nowickiej.

Całą historię przeczytacie w poznańskim wydaniu "Wyborczej".

Legenda KSW

Materla to legenda polskiego MMA. W klatce stoczył 41 walki, z czego wygrał 32. Ostatnie zwycięstwo zanotował niespełna dwa tygodnie temu, gdy znokautował Kendalla Grove'a. Walczy w kategorii do 84 kg. 38-latek ma jednak najlepsze lata kariery za sobą. Szczecinianin dotkliwie przegrywał swoje najważniejsze walki w karierze - z Mamedem Chalidowem, Roberto Soldiciem, Mariuszem Pudzianowskim oraz dwukrotnie ze Scottem Askhamem.