Fame MMA 17. "Ferrari" i Łaszczyk w walce wieczoru. Gdzie oglądać galę? [TRANSMISJA, STREAM]

Fame MMA to jedna z najpopularniejszych gal freakfightowych w Polsce. Wielkimi krokami zbliża się 17. odsłona imprezy, która odbędzie się w TAURON Arenie w Krakowie. Będzie to pierwsze w tym roku wydarzenie organizowane przez federację Fame.

Gala Fame MMA 17 coraz bliżej. Hitem pojedynek "Ferrariego" z Łaszczykiem

Najciekawiej zapowiadającą się walką Fame MMA 17 jest pojedynek Amadeusza "Ferrariego" Roślika z Kamilem Łaszczykiem. Pierwszy z nich jest już znany środowisku z poprzednich wydarzeń, jego bilans to pięć zwycięstw oraz trzy porażki. Drugi to profesjonalny pięściarz, dotychczas niepokonany w zawodowym ringu (32-0), który zgodził się na ten pojedynek głównie ze względów finansowych. - Wyobraź sobie, że za jedną walkę na Fame, która maksymalnie będzie trwała dziewięć minut, dostanę tyle kasy, co za jedenaście ostatnich walk bokserskich łącznie - powiedział w rozmowie z Antonim Partumem ze Sport.pl.

Poza konfrontacją "Ferrariego" z Łaszczykiem będzie można zobaczyć pojedynek dwóch prezesów federacji, czyli Pawła Jóźwiaka (szef FEN) i Michała "Boxdela" Barona (szef Fame), starcie aktora Sebastiana Fabijańskiego z raperem Wacławem "Wac Toją" Osieckim czy walkę triathlonisty Roberta Karasia z raperem Filipem "Filipkiem" Marcinkiem.

FAME MMA 17. Gdzie oglądać wydarzenie? Stream online

Gala FAME MMA 17 rozpocznie się w piątek, 3 lutego o godzinie 19:30. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem streamu PPV na stronie famemma.tv. W ofercie są dwa pakiety, podstawowy w cenie 34,99 zł oraz Premium w cenie 39,99 zł.

Fame MMA 17 - karta walk:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Kamil "Szczurek" Łaszczyk

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek - Piotr "Szeli" Szeliga

Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak - Michał "Boxdel" Baron

Wacław "Wac Toja" Osiecki - Sebastian Fabijański

Alan Kwieciński - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Cezary "Czarmagedon" Jóźwik - Tomasz "Gimper" Działowy

Łukasz "Mandzio" Samoń - Karol "Karolek" Dąbrowski

Filip "Filipek" Marcinek - Robert Karaś

Marcin Krasucki - Mikołaj Magdziarz

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - Wiktoria "Wiki" Jaroniewska

