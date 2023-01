Niemiecki pięściarz upokorzył rywala. "Absolutny brak szacunku" [WIDEO]

W ubiegłą niedzielę 29 stycznia Roman Fress (16-1) zmierzył się z Adamem Kolarikiem (4-3) podczas wydarzenia Tohle JeBox Warm Up w Uście nad Łabą. Pojedynek był zakontraktowany na sześć rund w limicie kategorii "Cruiser". Walka zakończyła się w ostatniej rundzie na korzyść Fressa, który przez brutalny nokaut posłał Czecha na deski. Jego celebracja wzbudziła jednak lawinę kontrowersji.

Fress nie miał litości dla Kolarika. Pięściarz nie dość, że znokautował rywala, to jeszcze upokorzył go celebrując zwycięstwo

Do wspomnianej sytuacji doszło w szóstej rundzie pojedynku. Fress skutecznie rozpoczął akcję i trafił rywala prawym podbródkowym. Cios wyraźnie rozzłościł przeciwnika, który ruszył z serią ciosów. Niemiec dobrze jednak kontrolował dystans, przez co żadne z uderzeń do niego nie doszło. Po przepuszczeniu ostatniego ciosu wyprowadził kontrującego lewego sierpowego, który ściął z nóg gospodarza terenu.

Bezpośrednio po nokaucie Niemiec zatrzymał się koło leżącego rywala i wymownie wytarł obuwie o ring, a dopiero później poszedł do swojego narożnika. "Absolutny brak szacunku" - komentuje sportnieuws.nl.

Fress odbił się tym samym po pierwszej porażce w karierze. W maju ubiegłego roku 28-latek przegrał przez niejednogłośną decyzję sędziowską z Armendem Xhoxhajem podczas wydarzenia w niemieckim Magdeburgu. Reprezentant Niemiec stoczył do tej pory 16 zwycięskich walk, z czego aż 10 zakończył przez nokaut. Kilka lat temu miał okazję dzielić ring z aktualnym zawodnikiem Gromdy Mateuszem Kubiszynem. Starcie wygrał, jednak nie udało mu się znokautować popularnego "Don Diego".