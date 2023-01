Wielki powrót Pashy do klatki. "Wracam do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło"

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski ponownie wyjdzie do oktagonu. Były mistrz świata w CS:GO wystąpi na nadchodzącej gali High League 6. Dla legendy esportu będzie to także powrót do dobrze znanej hali Spodek, w której brał udział w turniejach esportowych.

