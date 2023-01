KSW ogłosiło walkę o pas wagi ciężkiej. Wielki rewanż. Kibice czują się rozczarowani

Phil De Fries (22-6) jest mistrzem wagi ciężkiej KSW od 2018 roku i wciąż trudno znaleźć rywala, który realnie mu zagrozi. Do tej pory 36-letni Brytyjczyk poradził sobie z takimi zawodnikami jak: Ricardo Prasel, Darko Stosić, Tomasz Narkun, Michał Kita, Luis Henrique, Karol Bedorf i Michał Andryszak. A że wcześniej wygrywał także na galach Bellatora i M-10, to De Fries jest na imponującej fali dziesięciu zwycięstw.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile zarabia Fernando Santos? Sekretarz generalny PZPN odpowiada

Conor McGregor "wyglądał jak opętany". "Musiałam uciekać, bo by mnie zabił"

Już 25 lutego odbędzie się gala KSW 79 w Libercu, gdzie w walce wieczoru rywalem De Friesa będzie Todd Duffee (9-3).

"Zadebiutował w profesjonalnym boju w roku 2007 i od pierwszej walki pokazał, że w świecie MMA narodził się nowy specjalista od nokautów. W niecałe dwa i pół roku kariery Amerykanin posyłał rywali na deski pięć raz już w pierwszej rundzie pojedynku. W całej sportowej historii tylko raz zwyciężył dopiero w drugiej odsłonie boju. Dziś Todd ma na swoim koncie dziewięć wygranych przez nokaut. W roku 2010 walczył o pas mistrzowski japońskiej organizacji Dream, a większość swoich starć stoczył pod skrzydłami amerykańskiej marki UFC, gdzie zanotował jeden z najszybszych nokautów w historii organizacji – zaledwie siedem sekund zajęło mu posłanie na deski Tima Hague'a na gali UFC 102" - czytamy w komunikacie prasowym KSW.

37-letni Amerykanin w przeszłości pokonał De Friesa. I to znokautował go już w 1. rundzie. Ale problem polega na tym, że od tamtej walki, a odbyła się ona w 2012 roku, wygrał tylko jedno starcie. Dziewięć lat temu. Na UFC 181 pokonał Anthony'ego Hamiltona.

W 2015 roku przegrał z Frankiem Mirem, a w 2019 roku jego walka z Jeffem Hughesem została uznana za nieodbytą. Czy zawodnik, który od kilku lat nie walczył będzie w stanie znowu pokonać De Friesa? Wątpliwe. Kibice w mediach społecznościowych nie byli zachwyceni tym zestawieniem.

Legenda UFC kończy karierę. Błachowicz: "To był zaszczyt"

KSW 79. Karta walk:

Walka o pas wagi ciężkiej KSW

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries #C (22-6, 1NC, 5 KO, 13 Sub) vs Todd Duffee (9-3, 1NC, 9 KO)

Karta główna: