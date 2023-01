Legenda UFC kończy karierę. Błachowicz: "To był zaszczyt"

Glover Teixeira (33-9) nie odzyskał mistrzowskiego pasa w wadze półciężkiej i przegrał z Amerykaninem Jamahalem Hillem w walce wieczoru na UFC 283. Ostatecznie pojedynek nie zakończył się przez nokaut, ale sędziowie na kartach punktowych orzekli, że Hill był dużo lepszy od Teixeiry. Brazylijczyk postanowił zakończyć karierę w wieku 43 lat. - Nie jestem już w stanie nadążyć. Skupię się na trenowaniu Alexa Pereiry, on chce utrzymać pas wagi średniej, a potem przejść do wagi lekkiej - mówił Teixeira tuż po walce.

Jan Błachowicz pożegnał Glovera Teixeirę. "Legenda"

Decyzja Glovera Teixeiry o zakończeniu kariery wywołała reakcję ze strony wielu zawodników UFC. W tym gronie znalazł się też Jan Błachowicz, który oddał hołd Brazylijczykowi na Twitterze. "Glover Teixeira ogłosił przejście na emeryturę. Jeden z największych w historii MMA. Legenda. To był zaszczyt skrzyżować z Tobą rękawice w oktagonie. Bracie, musisz pamiętać, że wciąż zalegasz mi rewanż. Zatem do zobaczenia na macie" - napisał były mistrz wagi półciężkiej.

Glover Teixeira walczył z Janem Błachowiczem w walce wieczoru na gali UFC 267 w październiku 2021, odbierając Polakowi pas mistrzowski w wadze półciężkiej. Wtedy Brazylijczyk miał ogromną przewagę i szybko udusił Błachowicza. - Jan jest wielkim mistrzem. Kocham go. Wiem, jak ciężko pracuje i na zawsze będę miał do niego szacunek. Ale teraz to ja jestem mistrzem i uwielbiam to uczucie - mówił Teixeira po pokonaniu Błachowicza.

Glover Teixeira chciał ponownie zmierzyć się z Janem Błachowiczem po gali UFC 282, gdzie Brazylijczyk miał walczyć z Jirim Prochazką. Ostatecznie Czech wówczas zwakował pas wagi półciężkiej z powodu kontuzji ramienia. - To byłoby super, wygrać teraz w Singapurze z Prochazką, a następnie na jesień, może w listopadzie, zawalczyć ponownie. Mam nadzieję, że będzie to walka z Janem Błachowiczem, na przykład w Madison Square Garden - mówił Teixeira jeszcze przed decyzją Prochazki.