KSW 78. Epicka akcja Polaka. Zakończył walkę w najlepszy możliwy sposób [WIDEO]

Gala XTB KSW 78 w Szczecinie obfituje w kapitalne walki. Nie inaczej było w starciu na szczycie kategorii lekkiej, w którym trzeci w rankingu Roman Szymański" przywitał" na polskiej ziemi Gruzina, Raula Tutarauliego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Roman Szymański spektakularnie pokonał Rauliego Tutarauliego. Poddanie wieczoru gali XTB KSW 78?

Już przed pojedynkiem było wiadomo, że Tutarauli to będzie jeden z najtrudniejszych testów w karierze Romana Szymańskiego. Polak zdążył nawet odczuć potężne ciosy Gruzina w pierwszych sekundach starcia, jednak po krótkim czasie walka została przeniesiona do parteru. Tam obaj rozpoczęli kocioł zapaśniczy, w którym kapitalnie odnajdywał się zawodnik Szymański. 29-latek najpierw wykonał widowiskowy przewrót, który pozwolił mu uciec z niebezpiecznej pozycji, a później rozpoczął pracować z dołu. Kiedy nie udało się dopiąć trójkąta nogami, to błyskawicznie przeszedł do balachy, która po chwili zmusiła rywala do klepania.

Zwycięstwo nad Tutaraulim było dla Szymańskiego już czwartym z rzędu. Wcześniej były pretendent do pasa pokonał Donovana Desmae (16-8), Mateusza Legierskiego (8-1) oraz Valeriu Mirceę (28-8-1). Łącznie Poznaniak w KSW stoczył 12 walk, z których wygrał dziewięć. Wszystko wskazuje na to, że w następnej walce Romek zawalczy o pas kategorii lekkiej. Na ten moment mistrzem jest Marian Ziółkowski (25-8-1, 1 NC), z którym Szymański przegrał w grudniu 2020 roku, jednak w najbliższym czasie czeka go starcie z tymczasowym czempionem Salahdinem Parnassem (18-1-1)

Wyniki walki gali XTB KSW 78