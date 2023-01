Marcin Najman: To najważniejsza walka w życiu

W trakcie gali High League 5 dowiedzieliśmy się, że na następnej edycji dojdzie do pojedynku pomiędzy Marcinem Najmanem a Jackiem Murańskim. Zawodnicy spotkali się w klatce i szybko doszło do szarpaniny, przez co musiała reagować ochrona. Maciej Szumowski, rzecznik federacji ujawnił, że Najman może nie otrzymać wynagrodzenia za walkę. - Jeśli walka potrwa mniej, niż trzy minuty i Marcin Najman ją przegra, to nie dostanie wynagrodzenia. Z Jackiem Murańskim nie mamy takiego zapisu - przekazał w rozmowie z "Super Expressem".

Marcin Najman rozmawiał z Hubertem Mściwujewskim z kanału "MMA - bądź na bieżąco" przed galą High League 6. Były pięściarz zdobył się na wyjątkowe wyznanie przed starciem z Jackiem Murańskim. - Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale dla mnie to jest najważniejsza walka w życiu. Będę na nią tak przygotowany, co najmniej tak jak na pierwszą walkę z Przemysławem Saletą. Murański będzie miał ro**********ny łeb na pół i to jedyna rzecz, która się może wydarzyć. Będzie ro*****ny. To będzie koniec tej bardzo smutnej i przykrej, choć śmiesznej, historii z dwoma Murańskimi - powiedział.

Najman był na tyle zdeterminowany, żeby zawalczyć z Jackiem Murańskim, że był gotowy podpisać umowę na wszystkich warunkach, jakie zaproponuje jego rywal. - Decyduję się na wszystkie warunki, które on przedstawił. Tylko po to, żeby móc go dorwać. Nie interesowało mnie, co już on tam sobie wpisze. Nie interesowało mnie, czy będziemy walczyć na jakiejś platformie podtrzymywanej przez dwa helikoptery. Mnie ta jego głupota już nie interesowała - dodał były zawodnik KSW.

Gala High League 6 odbędzie się 18 marca tego roku w katowickim Spodku. Na razie nie wiadomo, czy pojedynek pomiędzy Marcinem Najmanem a Jackiem Murańskim zostanie uznany za main event. Walka odbędzie się w boksie birmańskim, a w trakcie pojedynku nie będzie obaleń i kontroli z góry, więc wszystko rozstrzygnie się w stójce. Dozwolone są soccer kicki, łokcie, uderzenia głową oraz dobijanie ciosami w parterze.