Amerykanie pozbywają się skarbu narodowego. Koniec epoki w świecie wrestlingu

40 - tyle lat jako większościowy udziałowiec organizacji WWE na stanowisko wytrzymał Vincent McMahon. Od 1982 r. Amerykanin zrobił z podmiotu jeden z większych produktów mainstreamowych. Okazuje się, że wszystko kiedyś się kończy. Szykuje się największa rewolucja w świecie wrestlingu. WWE będzie miało nowego właściciela.

WWE zmieni właścicieli. Od teraz zarządzać nim będą inwestorzy z Arabii Saudyjskiej

Jak informuje dziennikarz DAZN Steven Muehlhausen, Vince McMahon sprzedał WWE Public Investment arabskim inwestorom. Firma pierwszy raz od 1999 r. przestanie być spółką giełdową, a stanie się prywatną działalnością.

W czerwcu ubiegłego roku, w związku z licznymi skandalami, McMahon podjął decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa organizacji WWE oraz usunięciu go z Rady Dyrektorów. Po krótkim czasie na emeryturze Amerykanin zdecydował się jednak powrócić do organu wewnętrznego. - Moja rola była niezbędna, aby zmaksymalizować wartość dla wszystkich akcjonariuszy. Podjęli oni strategiczne decyzje prowadzące do sprzedaży firmy. Musiałem ponownie objąć stery, aby doprowadzić transakcję do końca - powiedział.

Największa organizacja wrestlingu na świecie rozpoczęła współpracę z biznesmenami z Arabii Saudyjskiej już w 2014 r., a cztery lata później podpisała z nimi strategiczne partnerstwo na okres 10 lat. W tym czasie WWE cyklicznie organizowało wydarzenia o nazwie "Klejnot koronny" w stolicy tego kraju, Rijadzie.

WWE to amerykański skarb narodowy. Jak wrestling stał się rozrywką narodową?

WWE (World Wrestling Entertainment) to największa na świecie organizacja zajmująca się kreowaniem i promocją wydarzeń związanych z wrestlingiem. Powstała w 1952 r. jako Capitol Wrestling Corporation, a 30 lat później została wykupiona przez głównego zarządcę, oraz twórcę potężnej firmy Vincenta McMahona.

Od tamtego czasu organizacja nosiła wiele nazw, działała na różnych obszarach i w różny sposób, aby zbudować markę, która obecnie znana jest na całym świecie. Wrestling stał się dla Amerykanów jedną z najpopularniejszych rozrywek w kraju, a wydarzenia biły rekordy płatnych subskrybcji (PPV). Aktualny to 1,217 miliona PPV sprzedanych podczas wydarzenia WrestleMania XXVIII, na którym kibice zobaczyli legendarne starcie Johna Ceny z Dwayne’em "The Rockiem" Johnsonem.

Poza nimi do największych gwiazd w historii dyscypliny należą: Hulk Hogan, The Undertaker, czy Brock Lesnar. Każdy z nich przez lata rozbudzał oczekiwania zbiorowej wyobraźni, jednak zawsze skutecznie potrafił zadowolić nawet najbardziej roszczeniowego kibica.