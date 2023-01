Koniec z "konfidentami" i "sześćdziesiątkami". FAME MMA reaguje

Zbliża się 17. edycja gali FAME MMA, która 3 lutego odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie. W karcie walk tego wydarzenia zobaczymy m.in. Amadeusza "Ferrariego" Roślika, Kamila "Szczurka" Łaszczyka, czy prezesa organizacji FEN, Pawła Jóźwiaka. Więcej o wydarzeniu --> TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Wisła Kraków chce awansu. Błaszczykowski zgłasza gotowość

Na ostatniej konferencji prasowej doszło do ostrych sprzeczek pomiędzy zawodnikami. Nie jest to pierwszy raz, kiedy na wydarzeniach promujących gale FAME dochodzi do wulgarnych zwrotów i zachowań. Okazuje się, że organizacja postanowiła odejść od przyjętych początkowo norm i zaprzestać ich promocji.

FAME zakazuje "gangsterskich" zwrotów. Organizacja wydała obszerne oświadczenie w tej sprawie

We wtorek (10 stycznia) FAME MMA postanowiło za pośrednictwem Twittera zamieścić obszerne oświadczenie, w którym informują, że nadszedł kres wulgaryzmów oraz wszelakich "gangsterskich" zachowań.

- Władze federacji FAME MMA z niepokojem obserwują wzrastającą częstotliwość wypowiedzi i zachowań popularyzujących zjawiska znane opinii publicznej jako "gangsterskie". Ten szkodliwy trend widoczny jest przede wszystkim w środowisku polskich twórców internetowych [...] W maju ubiegłego roku zainicjowaliśmy działania na rzecz eliminacji żargonu przestępczego w trakcie organizowanych przez nas wydarzeń. Przygotowaliśmy jasne wytyczne dla zawodników, które zakazywały używania zwrotów m.in. takich jak "konfident", czy "sześćdziesiątka" - można przeczytać w zamieszczonych tekście.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Organizacja przekazała również, że koniec z ze słownymi upomnieniami. Następne wykroczenia będą wiązały się z wysokimi karami finansowymi. - W związku z powyższym zarząd FAME MMA podjął decyzję o zaostrzeniu działań zapobiegawczych. Na zawodników, którzy swoją postawą będą normalizować kryminogenne zachowania, nałożone zostaną wysokie kary finansowe. Osoby, które nie zaakceptują tych zasad, nie będą mogły liczyć na współpracę z naszą federacją - napisano w oświadczeniu.