Poważne problemy Dany White'a. Grupa senatorek żąda jego ustąpienia. "Zdumiewająca hipokryzja"

Skandal z udziałem Dany White'a wybuchł na początku 2023 roku. Podczas noworocznej imprezy w Cabo San Lucas w Meksyku pokłócił się z żoną Anne. Małżeńska scysja w klubie El Squid Roe zakończyła się bójką - 53-latek dwukrotnie uderzył swoją żonę otwartą dłonią, co zarejestrowały kamery. - Od lat powtarzałem, że nie ma żadnego wytłumaczenia dla gościa, który uderza kobietę. Teraz tłumaczę się dla TMZ z tego, od czego zawsze byłem daleki. Jesteśmy małżeństwem prawie 30 lat. Znamy się od czasów, kiedy mieliśmy po 12 lat. Przeżyliśmy wiele trudnych sytuacji. Mamy troje dzieci. Jest mi wstyd - kajał się wtedy właściciel UFC.

"Wystarczy". Grupa senatorek Kongresu Stanów Zjednoczonych chce usunięcia Dany White'a ze stanowiska

Teraz głos w sprawie zabrała grupa California Legislative Women's Caucus, w której skład wchodzą senatorki Kongresu Stanów Zjednoczonych. CLWC wystosowały list otwarty do spółki Endeavor, która zarządza UFC.

"Szef dużej organizacji sportowej nie może twierdzić, że dba o bezpieczeństwo kobiet, podczas gdy po Internecie krąży wideo, na którym uderza swoją żonę. Skala hipokryzji jest zdumiewająca. Wystarczy. Nadszedł czas, aby usunąć pana White'a ze stanowiska, aby umożliwić mu i jego partnerce uzyskanie pomocy, której potrzebują. Jednocześnie przypominając światu, za jakimi wartościami stoi Endeavour i że przemoc wobec kobiet nie jest zachowaniem, które można tolerować" - czytamy w liście.

Spółka ciągle nie skomentowała zachowania szefa UFC, co wytyka grupa w swoim liście: "To ciągłe milczenie wiele mówi… Każdego dnia, gdy zachowanie pana White'a pozostaje nierozliczone, milczenie staje się bardziej przeszywające i niepokojące. W tym momencie tysiące młodych mężczyzn, kobiet i dorosłych na całym świecie obejrzało film, na którym pan White uderza swoją żonę. Widzieliśmy też jego przeprosiny. To, czego nie widzieliśmy, to konsekwencje, które powinny go spotkać".

Dana White nie odnosił się do stanowiska CLWC. Kontrowersje może natomiast wzbudzić jego nowa inwestycja. Prezes UFC utworzył nową federację Power Slap, której walki opierają się na biciu rywala otwartą ręką. W takim wydarzeniu udział wziął Artur "Waluś" Walczak, który zmarł po jednym ze starć. Dana White we wtorek pochwalił się za to zapowiedzią zbliżającego się wydarzenia.