Ich walka okazała się żartem, ale teraz Nikola chce rewanżu z Pudzianowskim. "Potrafię się bić"

Najpierw słowo wstępu. W marcu 2021 roku Mariusz Pudzianowski miał się zmierzyć z "Bombardierem", ale na kilka godzin przed galą KSW 59 Senegalczyk doznał ostrego ataku wyrostka robaczkowego i został hospitalizowany. W ostatniej chwili zastąpił go Nikola Milanović, serbski zawodnik judo i sambo, a także prywatny ochroniarz Marcina Gortata.

- Podszedł do mnie Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW, i spytał, czy chce się bić z Mariuszem Pudzianowskim. Myślałem, że to żart, ale spojrzałem na jego minę i była poważna - mówił Nikola. Żartem za to okazała się sama walka, ale tego można było się spodziewać.

Joanna Jędrzejczyk w KSW? Szef federacji zabiera głos

Pojedynek trwał zaledwie 72 sekundy. Milanović próbował obalić Pudziana przy siatce, ale stracił równowagę i padł na matę. Polak poczęstował go wtedy kilkoma cepami, więc sędzia szybko przerwał walkę. Warto zaznaczyć, że Pudzianowski chwytał się siatki, gdy judoka chciał go obalić, co jest niedozwolone. Sędzia jednak nie zareagował.

Później Milanović już nie wrócił do klatki, ale zyskał wielką popularność jako ochroniarz na galach FAME MMA, a przecież na freakowych imprezach ochroniarze co chwila muszą interweniować. Nikola właśnie gościł w programie "Oktagon", gdzie zdradził, że od kilku miesięcy trenuje MMA.

- Jestem po rozmowach z Ivanem Dijakoviciem, żeby zawalczyć w Niemczech u niego na gali EMC. Jeśli wygram to od razu wracam - powiedział.

I dodał: - Teraz zupełnie inaczej bym się bił z Mariuszem. Trochę więcej bym poboksował, inaczej się poruszał. Mam teraz większe doświadczenie. Sparuje z Krzysztofem Radzikowskim. Mój trener Marcin Bandel [mistrz federacji Brave] też potwierdzi, że już lepiej wyglądam w MMA. Mam lepsze ruchy. Siedzi we mnie tamta walka. Jakby KSW spytało się o rewanż z Mariuszem, to od razu bym się na niego pisał. Ale teraz chciałbym mieć normalne przygotowania, czyli trzy-cztery miesiące treningów. Wtedy dowiedziałem się o walce kilka godzin przed galą. Wtedy zjadł mnie stres w klatce. Ale ja naprawdę potrafię się bić - powiedział Milanović.

Pudzianowski przerwał serię wygranych

Pudzianowski był na fali pięciu zwycięstw z rzędu, ale w grudniu przegrał z Mamedem Chalidowem już w 1. rundzie. Kibice zastanawiali się, czy 42-letni Czeczen wytrzyma zderzenie z 25 kg cięższym Pudzianowskim. Ale ich obawy okazały się niesłuszne. Czeczen (ważący w dniu walki 94 kg) kapitalnym rzutem obalił Pudzianowskiego (117 kg), a w parterze zdzielił go potężnym łokciem, który wstrząsnął "Pudzianem". Wstrząsnął na tyle, że pięciokrotny mistrz świata strongmanów nie był w stanie się już bronić. Zawodnik z Olsztyna to wykorzystał i zza pleców zaczął okładać Pudzianowskiego, który po chwili odklepał.