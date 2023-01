Jake Paul idzie do MMA! I już wyzwał rywala. To pogromca Conora McGregora

25-letni Jake Paul to jeden z najpopularniejszych youtuberów, którego konto subskrybuje ponad 20 mln użytkowników. Zagrał rolę w serialu "Bizaardvark", amerykańskim sitcomie Disneya, a od pewnego czasu zarabia też na bokserskich walkach. I to nieźle. Spekuluje się, że zgarnął ok. 40 mln dol. za pięć walk. W szóstej zmierzył się z Andersonem Silvą, legendą UFC.

- Przyszedłem uratować boks. Przed moim debiutem był to umierający sport, a ja go własnoręcznie uratowałem. Pie... Tyson Fury boi się walk z Anthonym Joshuą i Ołeksandrem Usykiem. A że te walki nie są dla niego obowiązkowe, to boks umiera. Ja się wyzwań nie boję. Walka z legendarnym Andersonem Silvą to dla mnie zaszczyt, ale znokautuję go do piątej rundy - mówił przed październikowym starciem. I choć udało mu się go posłać na deski, to wygrał jednak na punkty 77-74, 78-73, 78-73.

Na rozkładzie Paula są tacy zawodnicy jak: Deji Olatunji, AnEsonGiba, Nat Robinson, Ben Askren, Tyron Woodley (dwa razy) i właśnie Silva. Teraz Paul zamieni duże rękawice na małe.

Jake Paul zadebiutuje w MMA

Jake Paul podpisał kontrakt z PFL (Professional Fighters League). - Rozbiłem już schematy w boksie, a teraz pora na MMA. Wiem, że to niezwykle wymagający sport. Wiem, że nie będzie łatwo, ale jeśli mogłem tego dokonać w boksie, mogę zrobić to także w MMA - przekonuje Paul.

Nate Diaz to rywal, z którym Paul chętnie by się zmierzył. 38-letni Amerykanin to była gwiazda UFC. Na koncie ma 21 wygranych i 13 porażek. Ostatnio udało mu się pokonać Tony'ego Fergusona. W rekordzie ma też dwie walki z Conorem McGregorem. Wygraną i porażkę.

Diaz jest znany z krwawych i brutalnych walk oraz z tego, że ma łatkę imprezowicza. Nigdy nie krył się też ze swoim zamiłowaniem do używek, szczególnie marihuany.

- Proponuję mu dwie walki. Najpierw w boksie, a potem rewanż w MMA - zdradza Paul.