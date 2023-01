Chabib Nurmagomiedov kończy karierę. Po raz drugi. "Robi to z właściwych powodów"

Chabib Nurmagomiedow (29-0) zakończył karierę sportową w październiku 2020 roku, kiedy po raz drugi obronił pas mistrza wagi lekkiej UFC w walce z Justinem Gaethje’em, o czym więcej --> TUTAJ. Dagestańczyk skupił się na roli trenera, przyczyniając się m.in. do zdobycia tytułu wagi lekkiej największej organizacji na świecie przez Islama Machaczewa. Był również współwłaścicielem rosyjskiej federacji Eagle FC. Wszystko wskazuje jednak na to, że definitywnie rezygnuje z działalności przy sporcie.

Chabib odchodzi na emeryturę. Po raz drugi. "Robi to z właściwych powodów"

Były mistrz wagi lekkiej UFC, w ubiegły piątek (6 stycznia) opublikował na Instagramie wpis, na którym widać całą jego drużynę. - Zakończenie. To był z pewnością bardzo pracowity i udany rok. Dbajcie o siebie. Mam nadzieję, że moja decyzja przyniesie same korzyści. Dziękuję Wam. To Wam zawdzięczam swój sukces - napisał, wprawiając w szok większą część świata sportów walki.

Decyzję Nurmagomiedowa o zakończeniu kariery zdążył potwierdzić już były trener i wieloletni przyjaciel zawodnika, Javier Mendez. - On po prostu nie chce przegapić bycia ojcem - rozpoczął. - Rozmawiał ze mną jakieś trzy tygodnie temu i opowiedział mi o swoim planie. Robi to z właściwych powodów. Jest człowiekiem rodzinnym i po prostu chce spędzać więcej czasu z rodziną - powiedział w wywiadzie dla Yahoo Sports.

Na początku przyszłego miesiąca (11 lutego) organizacja UFC wybierze się do Australii, gdzie odbędzie się gala UFC 284. W walce wieczoru tego wydarzenia dojdzie do pierwszej obrony mistrzowskiego pasa kategorii lekkiej przez Islama Machaczewa. Jego rywalem będzie najlepszy zawodnik UFC bez podziału na kategorie wagowe Alexander Volkanovski. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy zobaczymy jeszcze Chabiba w narożniku mistrza.

- Zaszczepił nowemu pokoleniu rzeczy, których nauczył się od ojca i widać, jaki to miało wpływ. On nie będzie za tym tęsknił. Ale czy to wpłynie na resztę drużyny? To się dopiero okaże. Biorąc jednak pod uwagę, jaką robotę wykonał, trenując swoich kuzynów i innych członków zespołu, myślę, że są gotowi, aby kontynuować jego dziedzictwo - skomentował Mendez.