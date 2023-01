Zmarła młoda gwiazda MMA. "Tak bardzo za tobą tęsknimy siostro"

- Byłaś doskonała pod każdym względem. Najlepsza osoba, jaką znałam. Najpiękniejsza dziewczyna, wewnątrz i na zewnątrz. Kochamy Cię Victorio. Kocham Cię i będę zawsze - napisała na Instagramie siostra zmarłej 26 grudnia Victorii Lee Angela. Rodzina dopiero 7 stycznia postanowiła poinformować o tym świat.

Zmarła młoda gwiazda MMA

Vicotria Lee w dniu śmierci miała zaledwie 18 lat i trzy stoczone i zarazem wygrane walki w formule MMA. Młoda kobieta poszła w ślady starszego rodzeństwa. Jej brat Christian i siostra Angela również od jakiegoś czasu walczyli w oktagonie w ramach organizacji ONE Champions, z którą od 2020 roku kontrakt podpisała ówczesna 16-latka. Do tej pory nie jest znana przyczyna śmierci Victorii, zdaniem wielu mediów nie można wykluczyć nawet samobójstwa.

- Tak bardzo za tobą tęsknimy siostro. Bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Wszyscy jesteśmy załamani. Ponieważ cząstka ciebie była w każdym z nas i kiedy odeszłaś, te części zostały z nas wyrwane. Nigdy nie będziemy tacy sami. Każda mała rzecz sprawia, że myślę o tobie. Od promieni słonecznych do zachodu słońca. Nauczyłeś nas dostrzegać piękno w prostych rzeczach. Byłeś naszym jasnym światłem - napisała załamana śmiercią siostry 26-letnia Angela.

- 26 grudnia 2022 roku nasza rodzina doświadczyła czegoś, przez co żadna rodzina nie powinna przechodzić... Strasznie trudno to powiedzieć... Nasza Wiktoria odeszła. - czytamy. - Odeszła zbyt wcześnie i od tego czasu nasza rodzina jest całkowicie zdruzgotana. Tęsknimy za nią. Bardziej niż za czymkolwiek na tym świecie. Nasza rodzina nigdy nie będzie taka sama. Życie nigdy nie będzie takie samo - napisała siostra Victorii.

13 stycznia 2023 roku 18-latka miała spróbować swoich sił podczas gali Fight Night 6 w Bangkoku. Vicotria Lee niestety nie będzie miała jednak okazji, by zaprezentować się widowni w Tajlandii, a jeszcze nie tak dawno temu pisała na Instagramie.

- Cieszę się, że mogę robić w życiu to, co kocham! Nie mogę się doczekać powrotu na siłownię i poprawienia każdego obszaru mojej gry. To dopiero początek dla mnie i nie mogę się doczekać tego, co ma nadejść! - dzisiaj te słowa brzmią bardzo smutno.