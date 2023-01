Weteran UFC aresztowany za morderstwo partnerki. Grozi mu do 50 lat więzienia

W środę 4 stycznia Phil Baroni, weteran UFC, został aresztowany przez policję w San Pancho w Meksyku. Powodem zatrzymania było podejrzenie popełnienia morderstwa. 46-latek miał rzucić się na swoją partnerkę w pokoju hotelowym, gdy ta przyznała się do zdrady. Pchnął nagą kobietę do kabiny prysznicowej z całych sił, wskutek czego ta uderzyła się w głowę, a po kilku minutach zmarła. Teraz Baroniemu grożą poważne konsekwencje.

Baroni został oskarżony o zamordowanie partnerki. Może trafić do więzienia nawet na 50 lat

Były zawodnik UFC przebywa obecnie w areszcie. Jak poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego w Nayarit, Baroniemu postawiono już zarzut zabójstwa z kwalifikacją. Postępowanie ruszy w poniedziałek, 9 stycznia. Tego dnia Amerykanin ma zostać doprowadzony przez policję do sądu na wstępną rozprawę i złożenie wyjaśnień. Jeśli wymiar sprawiedliwości udowodni winę sportowca, to grozi mu od 30 do 50 lat więzienia.

Z raportu policyjnego wynika, że Baroni był pod wpływem alkoholu i narkotyków w chwili popełnienia czynu. Nowe informacje w sprawie okoliczności zatrzymania mężczyzny przekazał również portal abcnews.go. Okazuje się, że to Baroni wezwał służby ratunkowe na miejsce. Jednak powód był zaskakujący - twierdził, że dziewczyna nie chce otworzyć drzwi do jego pokoju hotelowego. Kiedy policjanci weszli do środka, to zobaczyli nagą kobietę leżącą na łóżku, przykrytą jedynie prześcieradłem.

Dopiero wtedy Baroni miał przyznać, że doszło między nimi do kłótni, w wyniku której popchnął kobietę, a ta uderzyła się w głowę i straciła przytomność. Później położył partnerkę na łóżko i wyszedł z pokoju. Rzekomo miał nie zdawać sobie sprawy, że kobieta nie żyje. Kiedy wrócił na miejsce zbrodni, partnerka nie reagowała, dlatego wezwał służby. Policjanci przyznali jednak, że na ciele ofiary były liczne ślady uderzeń i siniaki, co sugeruje, że Baroni nie tylko popchnął kobietę w trakcie kłótni, ale również ją bił.

To już kolejna afera w środowisku MMA w 2023 roku. Przemocy fizycznej dopuścił się także szef UFC, Dany White. Świat obiegły nagrania, na których Amerykanin uderza żonę podczas imprezy noworocznej. Kobiecie jednak nic poważnego się nie stało. Bohaterem jednego ze skandali był również Ilia Topuria. Zawodnik UFC wdał się w bójkę z nieznajomym mężczyzną i wymierzył mu kilka ciosów, po których rywal padł nieprzytomny.

Phil Baroni występował w UFC w latach 2001-2005. Stoczył osiem pojedynków - wygrał trzy z nich, a pięciokrotnie wychodził z oktagonu pokonany. Później rywalizował pod szyldem innych znanych organizacji, takich jak Pride, Strikeforce, czy Bellator. Jego zawodowy rekord to 16 zwycięstw i 19 porażek.