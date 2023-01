Zaczepił mężczyznę w barze. Trafił na zawodnika UFC. Niepokonany [WIDEO]

Chociaż minęło raptem kilka dni od rozpoczęcia 2023 roku, to w świecie MMA wydarzyło się naprawdę dużo rzeczy, które nie przynoszą chluby tej dyscyplinie. Świat obiegły nagrania szefa UFC, Dany White'a, który uderzył żonę podczas imprezy noworocznej. - Od lat powtarzałem, że nie ma żadnego wytłumaczenia dla gościa, który uderza kobietę. Teraz tłumaczę się dla TMZ z tego, od czego zawsze byłem daleki. Jesteśmy małżeństwem prawie 30 lat. Znamy się od czasów, kiedy mieliśmy po 12 lat. Przeżyliśmy wiele trudnych sytuacji. Mamy troje dzieci. Jest mi wstyd - przyznał właściciel UFC.

Inna sprawa dotyczy weterana UFC, Phila Baroniego. 46-latek został aresztowany przez policję w Meksyku za zabicie partnerki. Baroni spowodował śmierć kobiety, gdy ta wyznała, że zdradziła go z innym mężczyzną. Szczegóły zbrodni są szokujące.

Ilia Topuria jest niepokonany w oktagonie i poza nim

Kolejne wieści spływają do nas z Hiszpanii, gdzie do jednego z barów udał się Ilia Topuria, zawodnik 9. miejsca w wadze piórkowej UFC. Spędzał czas ze znajomymi. Jednym z nich był hiszpański piosenkarz, Omar Montes, więc obaj panowie mieli grać na maszynie, aż zjawił się mężczyzna ubrany w czarny płaszcz. Niespodziewanie popchnął Topurię dwa razy, aż ten stracił cierpliwość. Zanim doszło do trzeciego popchnięcia, zawodnik powalił nieznajomego i wymierzył mu kilka ciosów.

Na ten moment nieznane są powody, przez które doszło do bójki oraz kto tak sprowokował Topurię.

Ilia "El Matador" Topuria jest niepokonany w zawodowym MMA, ma na swoim koncie 13 zwycięstw, osiem przez poddanie, cztery przez nokaut i tylko jedno na punkty. Dziewiąty w rankingu wagi piórkowej UFC, 25-letni zawodnik ma na swoim koncie pięć zwycięstw w organizacji. Ostatnie odniósł przeciwko niepokonanemu wówczas Bryce'owi Mitchellowi na UFC 282 w grudniu.