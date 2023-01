Matka szefa UFC pogrąża go. "Jego małżeństwo to żart. Sypia z każdą ring girl"

To nie koniec problemów Dany White'a. Prezydent UFC w sylwestrową noc uderzył swoją żonę w klubie nocnym, a teraz media przypominają słowa jego matki z nieautoryzowanej biografii z 2011 roku. - Spał ze swoją szwagierką w moim domu, co doprowadzało mnie do furii - ujawnia June White, która zdradziła wiele rewelacji.

4 AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl