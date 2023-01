FAME MMA ogłasza. Będzie hitowa walka. Pięściarz wchodzi do freakfightów. Bilans? 32-0

"Ferrari vs Łaszczyk. Main event podczas FAME MMA 17" - taką informację przekazał w poniedziałek oficjalny profil FAME MMA na Twitterze. Kamil Łaszczyk to kolejny profesjonalny pięściarz, który wchodzi do federacji freakfightowej. W boksie zawodowym nie przegrał ani jednej walki.

