Tyson Fury wyznaje prawdę. "Spałem z 500 kobietami. Jestem prawdziwą trucizną"

Tyson Fury według niektórych ekspertów jest najlepszym pięściarzem w historii wagi ciężkiej. 34-latek stoczył w swojej karierze 34 walki, wygrywając wszystkie, poza remisem w 2018 roku z Deontay'em Wilderem. Brytyjczyk ostatnie cztery pojedynki (2x Wilder, Dillian Whyte, Derek Chisora) kończył, nokautując swoich rywali. "Gypsy King" ma w swojej kolekcji pasy organizacji: WBO, IBO, IBF, WBC oraz WBA. Mimo takich osiągnięć pięściarz wielokrotnie stawał na krawędzi swojej kariery, dokonując rzeczy odbiegających od normy.

Tyson Fury brutalnie szczerze wraca do przeszłości. "Jestem kłamcą, oszustem i prawdziwą trucizną"

Uzależnienie od alkoholu, narkotyki, depresja po walce z Władimirem Kliczką - wiele było sytuacji, kiedy Fury tracił kontrolę nad swoim życiem. Pięściarz stara się nie wracać jednak do przeszłości, a jedynymi rzeczami, które chciałby wymazać z pamięci to jego związki przed ślubem. - Jestem kłamcą, oszustem i prawdziwą trucizną. Popełniłem w życiu wiele błędów. Ale jesteśmy tylko ludźmi. Nie żałuję niczego, poza związkami przed małżeństwem. Chciałbym cofnąć czas, żeby do tych rzeczy nigdy nie doszło. Spałem z ponad 500 kobietami. Może było tego więcej, ale już przestałem liczyć - wyznawał pięściarz.

Fury w wieku 17 lat poznał swoją żonę Paris, która od 2008 roku, kiedy zostali małżeństwem, przez lata była największym wsparciem dla pięściarza w walce z jego problemami. Razem mają szóstkę dzieci i tworzą szczęśliwą rodzinę. Zawodnik ma nadzieję, że wszystko, co złe jest już za nim - Było brudno. Kiedyś zdrada przynosiła mi przyjemność, ale teraz jest to dla mnie coś obrzydliwego. Wszystko się zmieniło. Chcę być dobrym człowiekiem i odkupić wszystkie złe rzeczy - zakończył.

Tyson Fury zmierzy się z Ołeksandrem Usykiem. Promotor potwierdza

Po ostatnim zwycięstwie nad Dereckiem Chisorą stało się praktycznie przesądzone, że w następnej walce Tyson Fury zmierzy się z Ołeksandrem Usykiem. Reprezentant Ukrainy dwukrotnie pokonał w ostatnim czasie Anthony'ego Joshuę, torując sobie drogę do walki z "Gypsy Kingiem".

Promotor Fury'ego Bob Arum przyznał niedawno, że do końca roku powinny być znane szczegóły potencjalnego starcia. Przedstawiciel Brytyjczyka celuje jednak w kwiecień, jako prawdopodobny termin odbycia się tej historycznej bitwy.