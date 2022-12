Dożywotnia dyskwalifikacja dla Rosjanina. Przekroczył granicę

Timur Abdurachamow najprawdopodobniej tak bardzo nie mógł się doczekać walk, że sprawy rozwiązywał dużo wcześniej. Na jednej z konferencji analizowany był jego pojedynek z Herem Mohamedem. Do dyskusji włączył się wówczas inny wojownik Javid Rzajew i zaproponował Timurowi walkę. Panowie stanęli face to face i wtedy doszło do zupełnie nieoczekiwanej sytuacji.

Rosyjski zawodnik pobił swoich niedoszłych rywali. Dwa incydenty

Między zawodnika doszło do krótkiej wymiany zdań. - Jesteś gotowy? - pytał Rzajew. - Oczywiście, że tak – odparł Abdurachamow. Przez jakiś czas obaj stali naprzeciw siebie i stykali się czołami. Na słowa Rzajewa: "Jestem gotowy do walki z tobą", Abdurachamow odpowiedział tylko: "Cóż, walczmy", po czym tylko się zamachnął i znokautował rywala prawym sierpowym.

Federacja Hardcore wydała potem oświadczenie, w którym potępiła zachowanie Abdurachamowa i dała mu ostrzeżenie. Zawodnik jakby zupełnie nie przyjął tego do wiadomości i twierdził, że do uderzenia niedoszłego przeciwnika namówiła go sama federacja. Wszystko po to, by zyskać rozgłos na walce.

Na tym historia się skończyła. Na kolejnej gali Here Mohamed walczył z Bakytem Jerkebulanem. Po zakończeniu pojedynku na ringu pojawił się Abdurachamow, by zaproponować Mohamedowi rewanż. Ten nie zgodził się tłumacząc, że w pierwszej walce był bez formy, ale w rewanżu "zjadłby go". Odpowiedź wyjątkowo nie spodobała się Abdurachamowowi, więc uderzył rywala, trzymającego mikrofon. Na pytanie, dlaczego to zrobił, odparł: "Jeśli on chce mnie zjeść, nie będzie mógł tego zrobić".

Tego już było za wiele. Rosjanin z dożywotnią dyskwalifikacją

Oba incydenty miały poważne konsekwencje. Rzajew w wyniku uderzenia doznał wstrząśnienia mózgu. Z kolei Mohamedowi została złamana szczęka. Rosyjska federacja Hardcore Fighting Championship i Rosyjska Federacja Walk Bokserskich nie mogły pozostać bierne i ukarały Abdurachamowa dożywotnią dyskwalifikacją, która ma obowiązywać także w innych federacjach. Przeciwko zawodnikowi będzie toczyć się także postępowanie na podstawie rosyjskiego kodeksu karnego.