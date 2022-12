Nie żyje Stephan Bonnar. Nagła śmierć legendy UFC, członka Hall of Fame

Były zapaśnik, następnie zawodnik MMA, a później UFC Hall of Fame Stephan Bonnar zmarł nagle w wieku 45 lat, co potwierdziło UFC. Był jednym z uczestników pierwszego The Ultimate Fighter, w którego legendarnym finale przegrał z Forrestem Griffinem, kolejnym z Galerii Sław. Według lokalnych mediów, serce Bonnara nagle odmówiło posłuszeństwa i przestało bić, o czym informuje chorwacka gazeta "Sata 24".

W wieku 45-lat zmarła legenda UFC

- Stephan Bonnar jest jednym z najważniejszych zawodników, którzy kiedykolwiek wkroczyli do oktagonu. Jego walka z Forrestem Griffinem zmieniła ten sport i na pewno nigdy nie zostanie zapomniana. Fani zawsze go kochali, ponieważ zawsze dawał z siebie wszystko. Niech spoczywa w pokoju - napisał w oświadczeniu o śmierci zawodnika prezydent UFC Dana White.

- To była cenna lekcja - powiedział Bonnar o przełomowej walce z Griffinem. - Jeśli nigdy się nie poddasz, naprawdę nie możesz zawieść. To był doskonały przykład. Daj z siebie wszystko, a wyjdzie z tego coś dobrego - zapewniał sportowiec.

Najważniejsze momenty w karierze Bonnara nie skończyły się na walce z Griffinem, ponieważ rodowity Indiana zachwycał fanów przez następne siedem lat, pokonując Jamesa Irvina, Keitha Jardine'a, Krzysztofa Soszyńskiego, Igora Pokrajaca i Kyle'a Kingsbury'ego.

Zmierzył się także z innymi Galerii Sław: Griffinem, Jonem Jonesem, Rashadem Evansem, Markiem Colemanem, Andersonem Silvą i Tito Ortizem, zanim zakończył swoją karierę z rekordem 17-9.

- Wygrywał, przegrywał, czy remisował, na sympatycznego Bonnara zawsze można było liczyć" - czytamy. - Mógł zostawić wszystko w oktagonie w noc walki, nigdy nie spoczywając na laurach jako jedna z najważniejszych postaci w historii UFC - napisano w tekście UFC.com.

Stephan wystąpił też w takich filmach jak "Wojownik" oraz "Redemption". Bonnar ostatni pojedynek w zawodowej karierze zaliczył w listopadzie 2014 roku na gali Bellator 131, gdzie skrzyżował rękawice z innym doświadczonym zawodnikiem Tito Ortizem. Stephan po pełnym dystansie przegrał niejednogłośną decyzją sędziów.