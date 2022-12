Mamed Chalidow wyzwany do walki przez dawnego rywala. "Chcę trylogii"

Mamed Chalidow (36-8) ma już 42 lata, ale wciąż potrafi zachwycać. Podczas gali XTB KSW 77 bez większych kłopotów rzucił cięższym o 25 kg Mariuszem Pudzianowskim o ziemię, a potem go rozbił w parterze. - Maćku Kawulski (współwłaściciel KSW - red), niestety, muszę to powiedzieć dzisiaj, pewna era się kończy. Rzucam rękawice tutaj, więcej nie walczę - powiedział po ostatnim gongu Czeczen. Hala w Gliwicach zamarła, a Mamed dodał po chwili "więcej nie walczę w wadze ciężkiej". Co w takim razie czeka Chalidowa?

REKLAMA

Zobacz wideo Łzy wzruszenia nowego mistrza KSW. Wikłacz pokonał Przybysza

Chalidow przebąkiwał po gali w Gliwicach, że zamierza odzyskać pas wagi średniej (do 84 kg), który stracił rok temu, gdy Mameda brutalnie znokautował Roberto Soldić. Ale Chorwata już nie ma w KSW, bo zamierza podbić azjatycką federację ONE Championship. Ale sytuacja w tej dywizji jest bardzo ciekawa.

Mamed zajmuje drugie miejsce w rankingu, a liderem zestawienia jest Paweł Pawlak (21-4), który niedawno pokonał Toma Breese'a (15-4), byłego zawodnika UFC.

Ranking wagi średniej KSW:

Mistrz - brak

Paweł Pawlak Mamed Chalidow Tomasz Romanowski Tom Breese Michał Materla Cezary Kęsik Radosław Paczuski Damian Janikowski

Pawlakowi rzucił wyzwanie Scott Askham (31-9). Brytyjczyk w KSW do niedawna robił furorę. Dwa razy efektownie pokonał Materlę, zwyciężył też z Marcinem Wójcikiem oraz Mamedem Chalidowem w grudniu 2019 roku. Rok później Czeczen jednak się udanie zrewanżował, gdy znokautował go cudownym latającym kopnięciem. Od jesieni 2020 roku Askham jednak nie walczył, bo miał problemy zdrowotne. Ale chce wrócić.

"Witam wszystkich! Mam nadzieję, że podobała się wam sobotnia gala. Ja wciąż mam nadzieję na powrót w kwietniu. Chciałbym walczyć z Pawlakiem! O tytuł lub eliminator? Wtedy pod koniec 2023 chcę trylogii z Mamedem" - oświadczył Askham.

Pudzianowski zabrał głos po porażce. Ostro. "Stanąłem jak ta pierdoła" [WIDEO]

To oznacza, że wygrany starcia Pawlak vs. Askham mógłby zawalczyć z Mamedem o pas wagi średniej. Nie można jednak zapominać, że na początku 2023 roku dojdzie do walki Romanowskiego z Paczuskim. Ewentualny wygrany też będzie wysoko w rankingu.