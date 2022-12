Potężny lewy Grzebyka i wszystko jasne. Efektowna wygrana

Gala XTB KSW 77 toczy się w wyjątkowo szybkim tempie. Jak dotąd wszystkie starcia kończyły się przed czasem. Wygrała Wiktoria Czyżewska, Szamad Erzanukajew, Yann Liasse, Michał Domin, Bohdan Gnidko i Patryk Kaczmarczyk. Kolejnym pojedynkiem w karcie walk było starcie Andrzeja Grzebyka z Otonem Jasse. Polak miał szansę na przerwanie słabszej passy.

Efektowna wygrana Grzebyka na XTB KSW 77. Skończył rywala uderzeniem w wątrobę

Andrzej Grzebyk był wyraźnym faworytem starcia z Otonem Jasse. Zaczęło się od ofensywy ze strony Polaka, natomiast to Brazylijczyk sprowadził walkę do parteru. Zaczęło się od dźwigni ze strony Jasse, ale stopniowo to Grzebyk zyskiwał przewagę. Zaczęło się od znalezienia pozycji, a potem polski zawodnik okładał rywala w pozycji ground and pound. Jasse starał się skręcać, ale naraził się na duszenie.

Walka wróciła do stójki, ale to nie na długo. Andrzej Grzebyk trafił Brazylijczyka potężnym lewym na wątrobę, kończąc walkę już w pierwszej rundzie. To była pierwsza wygrana Polaka od 26 lutego. Wcześniej Grzebyk przegrał z Adrianem Bartosińskim i Tomaszem Romanowskim, odpowiednio przez poddanie (dźwignię na kolano) oraz techniczny nokaut. "To było absolutne obtłukiwanie. Przerażające ze strony Grzebyka, wykończył Jasse uderzeniem w korpus" - napisał Andy Stevenson, dziennikarz severemma.com.