Nie wiedział, kim jest "Pudzian", a teraz musi zapamiętać "nowego Mameda". Popis Erzanukajewa na KSW

- Dostałem wiadomości od znajomych, że walczę na tej samej karcie, co Pudzianowski, ale ja nie miałem pojęcia, kim on jest. "Kto to kur** jest?!", pomyślałem - mówił przed sobotnią galą Carl McNally. Teraz Irlandczyk już wie, kim jest Mariusz. Na pewno też dobrze zapamięta, kim jest Szamad Erzanukajew.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Boxing Night w Toruniu. Runowski powalił Szulewskiego

- Nie skupiam się na moim rywalu, bo ma tylko jedną walkę - mówił McNally przed pojedynkiem. Szamad, zawodnik warszawskiego klubu WCA, debiutował w klatce rok temu, także w Gliwicach. Wtedy poradził sobie z Bartoszem Rewerą. Teraz Czeczenowi postawiono wyżej poprzeczkę, bo Irlandczyk ze świetnej strony pokazał się na sierpniowej gali KSW, gdy efektownie pokonał Miłosza Melcherta. A co się działo w sobotę?

W pierwszej rundzie były częste zwroty akcji. Raz dominował Szamad, a raz wywierał presję McNally. Ale już na początku drugiej rundy Erzanukajew obalił rywala, skontrolował go w parterze, a następnie poddał duszeniem za pleców.

- Dziękuję Gliwice! Rok temu tu debiutowałem i byliście wspaniali. Teraz znowu czułem wasze wsparcie. Jeśli kiedyś będę mistrzem UFC, tfu, KSW, to na pewno tutaj będę bronił pasa - oświadczył.

Kosmiczne pieniądze za Błachowicza. Tyle mógł zarobić za walkę o pas UFC

Na razie jest za wcześnie, by wróżyć mu mistrzostwo UFC, ale nie bez powodu mówi się o nim "nowy Mamed". A że trenują go m.in. Arbi Szamajew czy Anzor Ażyjew, to na pewno będzie się świetnie rozwijał. Czekamy na kolejne wyzwanie, a kibice powinni zapisać jego nazwisko w notesie. Czysty talent.