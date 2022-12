KSW 77. Gdzie i o której oglądać walkę Pudzianowski - Chalidow? [TRANSMISJA TV, KARTA WALK]

Tylko godziny dzielą nas od starcia Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Chalidowem. Starcie, które jeszcze parę lat temu wydawało się niemożliwe, ziści się na gali KSW XTB 77 w Gliwicach. W piątek rano obaj spotkali się na ceremonii ważenia. Czeczen wniósł na wagę 93,3 kg, a u Pudzianowskiego waga pokazała 117,5 kg. Dzieli ich ponad 24 kg. Warto dodać, że obaj byli w dobrych humorach.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Boxing Night w Toruniu. Runowski powalił Szulewskiego

Pudzianowski - Chalidow na KSW XTB 77. "Największa walka w historii KSW"

Obaj zawodnicy zawsze wypowiadali się o sobie z szacunkiem, ale podkreślali, że w oktagonie może wydarzyć się absolutnie wszystko. - Wychodzę do najgroźniejszego zawodnika w swojej karierze - podkreślał Chalidow. - Jest silny, większy i przygotowany pod każdym względem. Widząc, jak znokautował Materlę, to pojawiły się obawy. - 42-latek nie potrafił przewidzieć przebiegu tej walki, ale czuje dreszczyk emocji, który sprawia, że dlatego od lat wychodzi walczyć do oktagonu.

- Mamed ma żonę, dwóch synów i może już do nich nie wrócić. Albo ja mogę nigdy do domu nie wrócić - zapowiadał Pudzianowski i dodawał, że będzie to walka sportowa, ale też taka, w której przetrwa tylko jeden z nich. - Wychodzę do walki, żeby urwać rywalowi głowę.

Pudzianowski stoczył jak dotąd 25 walk zawodowych - triumfował 17 razy. Dodatkowo 46-latek znajduje się obecnie na fali pięciu triumfów z rzędu. Pokonał m.in. Serigne Ousmane "Bombardiera" Dia oraz Michała Materlę.

Chalidow również może pochwalić się imponującym bilansem walk. Stoczył 45 pojedynków - 35 zakończyło się jego zwycięstwem, osiem porażką i dwa remisem. Jednak w ostatnich latach Czeczen rzadko pojawiał się w ringu. Ostatni raz walczył w grudniu 2021 roku - wówczas zmierzył się z Roberto Soldiciem i przegrał przez nokaut w drugiej rundzie. Po tej walce lekarze radzili mu, by zrezygnował z rywalizacji. Chalidow pozostał nieugięty i już w sobotę stoczy jedną z najważniejszych walk w karierze.

Według "Super Expressu" obaj zawodnicy mają zarobić łącznie ponad trzy miliony złotych, co - jak podkreślają szefowie federacji - czyni ich walkę najdroższą w historii europejskiego MMA.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

KSW 77 - karta walk:

Walka wieczoru : 120,2 kg: Mamed Chalidow (35-8-2) vs Mariusz Pudzianowski (17-7)

: 120,2 kg: Mamed Chalidow (35-8-2) vs Mariusz Pudzianowski (17-7) 93 kg: Ibragim Chuzhigaev (16-5) vs Ivan Erslan (12-1 1NC) - o pas

61,2 kg: Sebastian Przybysz (10-2) vs Jakub Wikłacz (13-3) - o pas

93 kg: Bohdan Gnidko (8-0) vs Madalin Pîrvulescu (5-0)

77,1 kg: Andrzej Grzebyk (18-6) vs Oton Jasse (21-8)

70,3 kg: Yann Liasse (8-1) vs Adrian Gralak (5-0 1NC)

65,8 kg: Daniel Rutkowski (14-3 1NC) vs Lom-Ali Eskiev (20-5 1NC)

65,8 kg: Patryk Kaczmarczyk (8-2) vs Pascal Hintzen (8-1)

65,8 kg: Michał Domin (4-3) vs Patryk Likus (2-1)

61,2 kg: Shamad Erzanukaev (1-0) vs Carl McNally (2-0)

61,2 kg: Wiktoria Czyżewska (1-0) vs Oleksandra Karaseva (2-0)

Pudzianowski - Chalidow. KSW XTB 77. Kiedy i gdzie oglądać walkę? Transmisja TV, stream online

Gala XTB KSW 77 odbędzie się w sobotę 17 grudnia w Arenie Gliwice. Początek o godzinie 19. Pojedynek Chalidowa i Pudzianowskiego odbędzie się najprawdopodobniej dopiero koło 23. Transmisja nie będzie dostępna w otwartej telewizji. Galę będzie można oglądać za to na platformie Viaplay, bez dodatkowych opłat dla stałych subskrybentów. Do tego transmisję można wykupić na KSW TV. Najważniejsze informacje znajdziecie też na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.