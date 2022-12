KSW 77. Hit Pudzianowski - Chalidow. Gdzie i kiedy oglądać galę? [TRANSMISJA TV. KARTA WALK]

Na ten pojedynek czeka całe polskie MMA. Na gali w Gliwicach dojdzie do hitowego starcia Mariusza Pudzianowskiego z Mamedem Chalidowem - dwóch największych legend KSW. Według "Super Expressu" obaj zawodnicy mają zarobić łącznie ponad trzy miliony złotych, co - jak podkreślają szefowie federacji - czyni ich walkę najdroższą w historii europejskiego MMA. O tym, który z zawodników okaże się lepszy, przekonamy się już w sobotę 17 grudnia.

REKLAMA

Pudzianowski - Chalidow. Starcie gigantów polskiego MMA

Pudzianowski stoczył jak dotąd 25 walk zawodowych - triumfował 17 razy. Dodatkowo 46-latek znajduje się obecnie na fali pięciu triumfów z rzędu. Pokonał m.in. Serigne Ousmane "Bombardiera" Dia oraz Michała Materlę.

Mariusz P. stanie przed sądem. Chodzi o słynny "najazd" na hostel w Andrychowie

Chalidow również może pochwalić się imponującym bilansem walk. Stoczył 45 pojedynków - 35 zakończyło się jego zwycięstwem, osiem porażką i dwa remisem. Jednak w ostatnich latach Czeczen rzadko pojawiał się w ringu. Ostatni raz walczył w grudniu 2021 roku - wówczas zmierzył się z Roberto Soldiciem i przegrał przez nokaut w drugiej rundzie. Po tej walce lekarze radzili mu, by zrezygnował z rywalizacji. Chalidow pozostał nieugięty i już w sobotę stoczy jedną z najważniejszych walk w karierze.

Wyzwanie jest ogromne, a zawodników dzielą aż 24 kilogramy. Były mistrz świata strongmanów wniósł na wagę 117,5 kg, u Czeczena było to 93,3 kg. Mimo że atmosfera przed starciem jest napięta, to humory dopisują zawodnikom, co widzieliśmy podczas tradycyjnego face to face. Początkowo wszystko wyglądało poważnie, lecz napięcie rozładował Chalidow, który zrobił żartobliwy wyraz twarzy. Chwilę później serdecznie wyściskał się z rywalem. Walka Pudzianowskiego z Chalidowem będzie głównym wydarzeniem na KSW 77. Oprócz tego pojedynku, na kibiców czekają inne interesujące starcia.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak pielęgnować wrażliwą skórę dziecka? Uwaga na codzienne czynności

KSW 77 - karta walk:

Walka wieczoru : 120,2 kg: Mamed Chalidow (35-8-2) vs Mariusz Pudzianowski (17-7)

: 120,2 kg: Mamed Chalidow (35-8-2) vs Mariusz Pudzianowski (17-7) 93 kg: Ibragim Chuzhigaev (16-5) vs Ivan Erslan (12-1 1NC) - o pas

61,2 kg: Sebastian Przybysz (10-2) vs Jakub Wikłacz (13-3) - o pas

93 kg: Bohdan Gnidko (8-0) vs Madalin Pîrvulescu (5-0)

77,1 kg: Andrzej Grzebyk (18-6) vs Oton Jasse (21-8)

70,3 kg: Yann Liasse (8-1) vs Adrian Gralak (5-0 1NC)

65,8 kg: Daniel Rutkowski (14-3 1NC) vs Lom-Ali Eskiev (20-5 1NC)

65,8 kg: Patryk Kaczmarczyk (8-2) vs Pascal Hintzen (8-1)

65,8 kg: Michał Domin (4-3) vs Patryk Likus (2-1)

61,2 kg: Shamad Erzanukaev (1-0) vs Carl McNally (2-0)

61,2 kg: Wiktoria Czyżewska (1-0) vs Oleksandra Karaseva (2-0)

Pudzianowski - Chalidow. KSW 77. Kiedy i gdzie oglądać hitowy pojedynek? Transmisja TV, stream online

Gala XTB KSW 77 odbędzie się w sobotę 17 grudnia w Arenie Gliwice. Początek o godzinie 19. Pojedynek Chalidowa i Pudzianowskiego odbędzie się najprawdopodobniej dopiero koło 23. Transmisja nie będzie dostępna w otwartej telewizji. Galę będzie można oglądać za to na platformie Viaplay, bez dodatkowych opłat dla stałych subskrybentów. Najważniejsze informacje znajdziecie też na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.