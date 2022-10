"Juras" nagrał filmik, który miał być żartem. Takiej reakcji się nie spodziewał

Łukasz Jurkowski po zakończeniu przygody z KSW wciąż nie rezygnuje z treningów MMA. Juras ostatnią walkę stoczył 5 czerwca 2021 roku przeciwko Mariuszowi Pudzianowskiemu. 41-latek przegrał tamto starcie, ale i tak został doceniony przez kibiców za pokazanie wielkiego zaangażowania i kontynuowania walki pomimo wielkiego nacisku ze strony Pudziana.

We wtorek były zawodnik KSW postanowił zażartować ze swoich fanów. Jurkowski zamieścił w mediach społecznościowych filmik, na którym zapowiada, że zawalczy na freak fightowej gali. Nagle gdy miało dojść do wyjawienia szczegółów, wypowiedź została dość mocno zagłuszona.

- Słuchajcie, kochani, jestem świeżutko po rozmowach, po jakichś negocjacjach. Doszliśmy do jakiegoś porozumienia, aby stoczyć taką walkę pozasportową. Mogę powiedzieć, że moim rywalem będzie… - powiedział spiker Legii Warszawa.

Śmiechom nie było końca. Pod postem Jurasa pojawiły się jednak także negatywne komentarze, które sugerowały chociażby, że za pieniądze można zrobić wszystko.

- No jak to się mówi za kasę można kupić wszystko i każdego... Juras był w tej grupie która była mocno przeciwna temu cyrkowi niestety z tamtych osób większość poszła za pieniędzmi. O tyle nie które z tych osób rozumiem, bo nie mieli zbytnio alternatyw poza walkami to takie osoby jak Łukasz, który żyje dobrze i ma gdzie zarobić, mimo wszystko powinien sobie odpuścić bo co tym ma niby osiągnąć? Co przeżyć? Co sobie udowodnić? Walczył z dobrymi, prawdziwymi sportowcami, spełniając się jako sportowiec, stoczył walki na dużych halach a przede wszystkim na Narodowym. Sam mówił często o właśnie takich ewentualnych powodach wyjścia. Do tej pory jego projekty były takimi wyzwaniami. W tym momencie to sorry ale złamanie własnych przekonań - pisze jeden z internautów.

Jurkowski szybko zareagował na nieprzychylne komentarze. Edytował post i napisał, że filmik to zwykły żart, na który nabrały się osoby, które zapewne nie obejrzały wideo a przeczytały sam opis.

- Łamiąca Wiadomość! Juras we freak fightach! - zapowiedział 41-latek.

