Polak przegrał trzy walki z rzędu i teraz chce się odbudować. - W ogóle nie myślę o tym, co było. Staram się iść do przodu, ale oczywiście staram się wyciągać wnioski. W piątek od początku będę chciał narzucić swoje tempo walki - mówi Omielańczuk. W ostatniej części programu porozmawialiśmy z Jackiem Adamczykiem o hitowej walce Pudzianowski vs Chalidow. - Ta walka może doprowadzić do przełomu - twierdzi dziennikarz MMARocks.

