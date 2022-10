To koniec. Pudzianowski stracił trenera przez hitową walkę. "Mam do niego żal"

Kibice i eksperci wpadli w euforię, bo dojdzie do najgłośniejszej walki w historii KSW. Mamed Chalidow (35-8) zmierzy się z Mariuszem Pudzianowskim (17-7). Ale nie wszyscy cieszą się na to starcie. Arbi Szamajew i Anzor Ażyjew, trenerzy Pudziana, nie zamierzają go trenować do tej walki ze wzgledu na wielki szacunek, jakim darzą swojego rodaka - Mameda.

- Już w 2017 roku, podczas gali KSW w Dublinie, powiedziałem Mariuszowi i jego agentce Basi, że kiedyś wam taką walkę zaproponują, ale ze mną w narożniku do niej nie dojdzie. Minęło pięć lat. Chyba wystarczająco wcześniej dałem znać, co o tym sądzę, prawda? - zaczął tłumaczyć Arbi.

- Jeśli ktoś wie, co to honor, zasady, i tak dalej, to mnie zrozumie. Jak mam pomóc Mariuszowi zrobić krzywdę komuś, kto mi tyle pomagał? Gdyby to był inny Czeczen, to nie ma problemu, ale nie Mamed. To dzięki nie mu wielu pokochało MMA. Mam do niego wielki szacunek. Jest szanowany przez każdego. Ta walka jest po prostu dla mnie niemożliwa. (...) Mamed nawet mówił, żebyśmy przygotowali Mariusza, ale ja sobie nie tego nie wyobrażam. Nie ze starszym bratem - kontynuował dotychczasowy trener.

I to trener, z którym Mariusz bardzo się rozwinął. Pudzian jest na fali pięciu wygranych. Pokonał kolejno: Erko Juna, Nikolę Milanovicia, Łukasza Jurkowskiego, "Bombardiera" oraz Michała Materlę.

- Pracujemy już 9 lat. Arbi współpracował z Piotrem Jeleniewskim, który mnie trenował. I jakoś my zaczęliśmy też współpracować. A że skubany jest świetnym fachowcem, to dobrze się nam pracuje. Arbi ogląda zawodnika i od razu wyłapuje jego mankamenty. Mówi: "Maniek, patrz, jak opuszcza lewą rękę. Musisz go w takim razie atakować prawym prostym". Ale też poprawia moje błędy. Taka rola - mówił niedawno o nim Pudzianowski.

Warto zaznaczyć, że jeszcze kilka tygodni temu spekulowano o tym, że Pudzianowski może zawalczyć z mistrzem wagi ciężkiej. Ale ostatecznie do tej walki nie doszło.

- Nie mam żadnego problemu z Mariuszem. Nadal moze przychodzić na grupę w WCA, ale ze mną pracować indywidualnie już nie będzie. Mam do niego żal. Daję słowo, że gdyby mnie posłuchał, to by zabral pas Philowi De Friesowi - podsumował Arbi.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Szamajewa. Wiadomo tylko, że tym samym Pudzianowski stracił jednego z najlepszych fachowców w Polsce.

Starcie legend KSW

Mamed został żywą legendą KSW, która już o 15 lat zachwyca fanów spektakularnymi walkami. Z kolei Pudzianowski zaczynał w 2009 roku jako freak, ale dziś jest pełnoprawnym zawodnikiem. Tym bardziej po gładkim wygraniu z Materlą, byłym przeciwnikiem Mameda, z którym Czeczen także błyskawicznie sobie poradził.

Starcie Mameda z Mariuszem to najgłośniejsza walka w historii KSW i zarazem najdroższa. Obaj mogą liczyć na rekordowe zarobki (co najmniej trzy miliony złotych do podziału). Ogłaszając to starcie, KSW wycisnęło ich nazwiska jak cytrynę. Nie ma w polskim MMA bardziej medialnego zestawienia. A teraz o rozgłos coraz trudniej, bo prężnie rozwijają się freakowe organizacje.

To starcie, które generuje mnóstwo pytań: Jak Mamed będzie się prezentował po kilku operacjach twarzowo-szczękowych po walce z Soldiciem? Czy szybkość, spryt i doświadczenie Czeczena wystarczą? A może kluczowa okaże się bestialska siła Pudzianowskiego? Czy Pudzianowski wytrzyma kondycyjnie trudy pojedynku? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi.

Mądrzejsi będziemy nocą 17 grudnia. I jak się nie zakończy ta walka, to i tak przejdzie ona do historii polskiego MMA. I długo nie zostanie przebita.