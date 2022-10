Popek oskarża byłą kochankę: "Patrząc na mnie, to brzmi śmiesznie"

Popek to jedna z najbardziej barwnych postaci w polskich sportach walki. Raper, który ma za sobą pojedynki w KSW i Fame MMA, w przeszłości był narkomanem i miał problemy z prawem. Mało kto mógłby przypuszczać, że sam padnie ofiarą przestępstwa. Jeden z członków Gangu Albanii oskarżył o nie byłą kochankę. Na swoim Instagramie opublikował filmik, w którym stwierdził, że jest przez nią nękany.

Popek ofiarą stalkingu? "Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić"

Problemy Popka wynikły z tego, że przez dłuższy czas zdradzał swoją żonę. - Miałem romans i trwało to dłuższą chwilę, ale po jakimś czasie oprzytomniałem. Zdałem sobie sprawę z tego, że to jest ch....a, że to do niczego nie prowadzi - wyznał. Zakończenie tej relacji miało dla niego jednak fatalne skutki. Jak sam twierdzi, stał się ofiarą stalkingu. - Patrząc na mnie, to brzmi śmiesznie, bo wielki chłop z takim wizerunkiem. Jaki stalking? Ale nie jestem w stanie sobie z tym poradzić - żalił się dalej.

Następnie Popek opisał zachowanie swojej byłej kochanki. Z jego opowieści wynika, że zaczepia ona członków jego rodziny oraz znajomych i im ubliża. - Dziewczyno, nie chcę mieć z tobą więcej kontaktu. Daj sobie spokój, bo to się źle dla ciebie skończy. Ja nie mam już nic do ukrycia, ale ty daj sobie spokój - zakończył.

Była kochanka odpiera zarzuty: "To efekt wybujałej wyobraźni pana Popka"

Do tych oskarżeń odniosła się sama zainteresowana. Jest nią Anna Palmowska prezes Fundacji Cygnus Atratus. Kobieta również za pośrednictwem Instagrama odparła zarzuty rapera i stwierdziła, że to ona ucierpiała w zaistniałej sytuacji. - Tak, to ja - 50 kg wagi, wykształcenie wyższe, właściciel firmy zajmującej się nieruchomościami, prezes fundacji - scharakteryzowała się krótko. - Zarzut stalkingu, o jaki mnie oskarżono, to efekt wybujałej wyobraźni pana Popka. To mnie raczej w tej znajomości spotkało zastraszanie, manipulowanie, znęcanie się psychiczne, z czasem fizyczne, które doprowadziło u mnie być może do rozwoju syndromu sztokholmskiego. Z natury jestem osobą wrażliwą, empatyczną, która pomaga ludziom spotkanym na swojej drodze - odpowiedziała Palmowska.

