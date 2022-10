Kolejna granica przekroczona. Chuligańska bitka na gali The War [WIDEO]

Pewnie nie ma innej gałęzi sportu, która by w ostatnich latach tak ewoluowała, co sporty walki. Kibice są spragnieni coraz mocniejszych wrażeń. I właśnie dlatego pojawia się coraz więcej freakowych federacji, walk na gołe pięści, turniejów na "plaskacze", czy po prostu starć... kiboli.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Janikowski analizuje walki freaków. "Śmieszna walka, ale dobra"

Marcin Różalski kończy karierę. "Musiałoby się przytrafić coś kosmicznego"

W ostatnim czasie dużą popularność zyskał Denis Załęcki, jeden z czołowych freak fighterów. Kibice mogą go kojarzyć z ostatniej walki z Arturem Szpilką. Załęcki przegrał, bo w trakcie starcia dała o sobie znać kontuzja kolana. Przez najbliższy czas nie może walczyć. Ale za to może organizować gale. W sobotę był gospodarzem imprezy "The War 4".

To gala, na której walczy się na zasadach MMA. Z tym zastrzeżeniem, że oglądamy starcia ekip. Chuligańskich ekip. W walce trzech na trzech "Młode Gliwice" gładko pobiły "Jamników", kiboli z województwa lubuskiego.

Zwycięzcy to chuligani Piasta Gliwice. Oczywiście, rodzą się pytania, czy takie imprezy w ogóle można określić mianem sportowych. Tym bardziej że w pewnym momencie doszło do rywalizacji między jednym zawodnikiem a trzema. Nie zmienia to jednak faktu, że kibice sportów walki są spragnieni coraz mocniejszych doznań i nawet takie chuligańskie gale - na zasadach MMA - cieszą się coraz większą popularnością. Tym bardziej że promują je znane postaci z internatu, jak Załęcki. To oczywiście zbyt brutalna formuła, by przebiła się do mainstreamu, ale i tak znajdzie swoich fanów.

Wyniki The War 4:

"Matrix" (71 kg) pokonał (86 kg) "Sołiego" przez TKO, runda (no limit).

"Kristof" (88 kg) pokonał (93 kg) "Miro" przez KO (wysokie kopnięcie), 2 runda.

(89 kg) "Shargi" pokonał Bartosza Szachtę przez TKO, 2 runda.

"Szmajda" (91 kg) pokonał (109 kg) "Szajbę" przez TKO, 1 runda.

"England" (85 kg) pokonał (82 kg) "Bobi" przez TKO, runda (no limit).

"Tomasz" pokonał "Sportowego Brata" przez TKO, 1 runda.

"Śmigło" pokonał "Filipa" przez TKO, 2 runda.

"Szmajda" pokonał Krzysztofa "Kristofa" Mariańczyka przez TKO, runda (no limit).

"Tomasz" pokonał "Śmigło" przez TKO, 1 runda.

Finał turnieju:

"Szmajda" pokonał "Tomasza" przez TKO, 1 runda.

Walka trzech na trzech: